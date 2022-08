Grundfos trækker sig fra Rusland og taber stort millionbeløb

Den danske pumpegigant Grundfos trækker sig endegyldigt fra det russiske marked, og det koster et engangsbeløb på 851 millioner kroner.

Det siger selskabets koncernchef, Poul Due Jensen, i en interview med Børsen.

- Det er det eneste rigtige at gøre. Men det gør ondt, og det er hårdt at sige farvel til både vores medarbejdere og markedet, og det er en sorgens dag for Grundfos, siger han.

Rusland har været et af selskabets seks største markeder, men efter landets invasion af Ukraine satte Grundfos sine aktiviteter i landet på pause.

Men fordi der ikke umiddelbart er udsigt til snarlig afslutning på krigen, har det danske selskab set sig nødsaget til at trække stikket helt.

Grundfos har haft kontor i Rusland de seneste 23 år. Selskabet omsætter for næsten en milliard kroner årligt på det russiske marked.

/ritzau/