Grundlovsforhør rykkes: 81-årig sigtet for drab er ikke frisk nok

81-årige Ebbe Preisler, som er varetægtsfængslet for drab på sin hustru, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør fredag som ventet. Det bliver formentlig lørdag i stedet.

Det oplyser forsvarsadvokat Knud Meden til TV 2.

- Jeg forventer, at han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, siger advokaten til mediet fredag morgen.

Københavns Politi bekræfter udskydelsen over for DR. Vagthavende Henrik Stormer siger til mediet, at det "bliver tidligst i morgen".

Årsagen er ifølge Knud Meden, at den 81-årige endnu ikke er frisk nok.

Han var bevidstløs efter at have forsøgt at tage sit eget liv og derfor ikke til stede, da en dommer onsdag varetægtsfængslede ham for at have dræbt sin hustru.

Torsdag eftermiddag meddelte politiet dog, at den ældre mand var vågnet. Men han er altså endnu ikke frisk nok til at være til stede i retten.

Ved retsmødet onsdag blev et afskedsbrev, som lå ved Mariann Preisler, læst op. Heri stod der, at hun følte sig træt, ufri og magtesløs, og at Ebbe Preisler af den grund havde givet hende en dosis dødelig medicin.

Ved onsdagens retsmøde fastslog dommeren, at der var tilstrækkeligt grundlag til at varetægtsfængsle den 81-årige mand på baggrund af sigtelse for manddrab.

Han blev ikke fængslet for at have overtrådt straffelovens paragraf 239. Den handler om såkaldte "medlidenhedsdrab".

Det skyldes, at dommeren vurderede, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at Mariann Preisler har givet samtykke eller har været i en tilstand, hvor hun kunne give det.

Ved et eventuelt retsmøde lørdag får Ebbe Preisler mulighed for at komme med sin forklaring i sagen, hvorefter dommeren på ny skal tage stilling til spørgsmålet om fængsling.

/ritzau/