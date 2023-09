Grundstødt krydstogtskib får lov at sejle fra Grønland

Krydstogtskibet "Ocean Explorer" har fået tilladelse til at sejle videre efter at have været tilbageholdt i forbindelse med en grundstødning i Alpefjord i Nordøstgrønland.

Det oplyser Grønlands Politi fredag aften.

Tilladelsen er givet, efter at den indledende efterforskning af grundstødningen er blevet afsluttet.

- Efterforskningen er foretaget i et virkelig godt samarbejde med Søfartsstyrelsen, Sirius Patruljen, Arktisk Kommando og besætningen på inspektionsskibet "Knud Rasmussen", skriver vagtchef hos politiet i Nuuk Gideon Quist i en pressemeddelelse.

Skibet gik på grund i Alpefjorden mandag. Først torsdag lykkedes det for "Ocean Explorer" at komme flot. Det skete med hjælp fra Naturinstituttets fiskeforskningsskib "Tarajoq".

Der var 206 passagerer om bord på skibet, som sejler under Bahamas' flag. De meldtes at være i god behold, i forbindelse med at politiet gik om bord på det grundstødte skib onsdag i denne uge for at indlede efterforskning af forløbet.

I den forbindelse har politiet afhørt besætningsmedlemmer og andre relevante personer.

De oplysninger, som politiet og de øvrige myndigheder har tilvejebragt i forbindelse med efterforskningen, skal nu vurderes, og det bliver i sidste ende op til anklagemyndigheden at træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at stille nogen strafferetligt til ansvar i forbindelse med grundstødningen.

Efter grundstødningen kræver den grønlandske minister Vivian Motzfeldt fra partiet Siumut, at reglerne for krydstogtskibe i grønlandsk farvand bliver skærpet.

Ministeren vil derfor inddrage de fem grønlandske kommuner i, hvordan reglerne skal være for krydstogtturisme langs kysten.

