Grusgigant får grønt lys til at kæmpe i Højesteret mod kommune

Der var glade miner i kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune, da Østre Landsret i efteråret ændrede en byretsdom og frifandt kommunen i en årelang tvist med virksomheden Nymølle Stenindustrier.

- Hvis byrettens fortolkning af, hvornår man var inhabil i den her type sager, stod til troende, havde det været utroligt svært fremover at være lokalpolitiker. I hele landet, sagde Faxe-borgmester Ole Vive (V) dengang til Ritzau.

Nu er der imidlertid kommet skår i glæden, for sagen er ikke slut. Det ligger fast, efter at Procesbevillingsnævnet har givet Nymølle Stenindustrier tilladelse til at indbringe sagen for landets øverste domstol, Højesteret.

Nymølle Stenindustrier er et selskab med base i Roskilde, som driver en række grusgrave i både Jylland, på Fyn og på Sjælland. Og sagen mod Faxe Kommune udspringer af et projekt om udvinding af grus fra en grusgrav i Bjerrede.

Grusgraven indgår i Region Sjællands Råstofplan fra 2020, men allerede året inden blev et spørgsmål vedrørende råstofudvinding fra graven behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune.

Spørgsmålet drejede sig om tilladelse til grundvandssænkning, som var en forudsætning for at kunne gennemføre udvindingen.

Men grusgraven ligger kun en god kilometer fra et moseområde, som er fredet og i øvrigt omfattet af de europæiske Natura 2000-regler.

En grundvandssænkning ville dog ikke medføre nogen betydende ændringer i vandspejlet i moseområdet. Denne konklusion blev siden bekræftet af beregninger, som kommunens forvaltning satte i værk.

Efter en høring valgte forvaltningen at indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle meddeles tilladelse til grundvandssænkning. Men udvalget sagde i november 2019 med stemmerne fire mod tre nej.

Begrundelsen var, at man ville bevare den nuværende tilstand for hydrologi og kvalitet af grundvand. Kommunen ville derfor ikke tillade aktiviteter, som indebar en risiko for grundvandet.

Nymølle Grusgrav valgte at indbringe afgørelsen for domstolene. Selskabet mente, at der var inhabilitet blandt medlemmerne i udvalget. Blandt andet har en venstremand været medlem af Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede.

Og byretten gav selskabet ret. Kommunen blev dømt, men ankede til landsretten. Og her var resultatet det modsatte. Der var ikke tale om inhabilitet, og der var ikke grundlag for at stemple afgørelsen som usaglig.

En landsretsdom er i udgangspunktet endelig. Men i sager med et principielt snit kan Procesbevillingsnævnet efter ansøgning fra en af parterne give tilladelse til at anke sagen til Højesteret.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen bliver behandlet i Højesteret.

/ritzau/

