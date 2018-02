Guide: Film om tro, etik og eksistens på CPH:DOX

Den 15. marts åbner CPH:DOX dørene for 11 dage i dokumentarfilmens tegn. Med film om alt fra delfiner til missionærer i Afrika giver festivalen rig mulighed for at lære noget nyt

Dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX har eksisteret siden 2003 og er i dag en af verdens mest anerkendte indenfor genren. I år arbejder festivalen med temaerne retfærdighed, sociale eksperimenter, videnskab og FN’s verdensmål for 2030. Det betyder, at man på festivalen kan se film, der behandler så forskellige temaer som popkultur og kannibalisme. Kristeligt Dagblad giver fem gode bud på film, der omhandler tro, etik og eksistens på festivalen.

Den syriske flygtning Mahers kamp for at finde fodfæste beskrives sammen med hans drømme i ”Falling forward”. I ”Recruiting for Jihad” følger man en mand, som rekrutterer unge nordmænd til at blive helligkrigere. ”Eurotrump” inviterer ind bag facaden på den kontroversielle hollandske politiker Geert Wilders, og forsøger at finde svar på nogle af de mange paradokser, han rummer. I ”Playing God” stilles der spørgsmål ved værdien af et menneskeliv, når den amerikanske praksis med at kompensere økonomisk ved dødsfald og ulykker sættes i fokus. ”De frelste” handler om den danske missionshistorie, der til den dag i dag fortsætter i Nigeria.

For første gang i år, viser CPH:DOX også dokumentarfilm i børnehøjde. Blandt andet kan man på festivalen opleve miniserien ”Min tro”. I fire afsnit fortæller serien om 4 børn fra vidt forskellige religioner. I filmen for børnene om deres forhold til Gud, og hvad det betyder for dem at være troende.

Det endelige program kan ses på CPH:DOX hjemmeside, hvor det fra den 1. marts også er muligt at købe billetter. Det koster 85 kroner per film, og der er pensionist og studierabat på 30 procent.

Et andet tiltag er DOX:ON:TOUR, hvor filmfestivalen kommer ud på Sjælland, Fyn og Jylland.

Falling forward (at falde forlæns, red.)

Den 20-årige Maher har skabt sig et liv i den lille norske by Løkken, langt fra krigen i hans hjemland, Syrien. Han taler norsk, går i skole, spiller trompet i byens orkester og er vellidt af alle. Men Maher drømmer om friheden til at bevæge sig over landegrænser uden at være på flugt og en skønne dag at kunne flyve tilbage til Syrien som uddannet pilot. 'Falling Forward' viser de uundgåelige problemer, der hører med til at starte forfra i en ny by, når krigens rædsler lurer i baghovedet og kravene til at vise sit værd er ekstra hårde. Også selvom man som Maher er en ukuelig optimist.

“Falling forward” vises lørdag den 17. marts på Cinemateket

Recruiting for Jihad (Rekruterer til Jihad, red.)

Over tre år følger vi Ubaydullah Hussein, der er leder af den jihadistiske gruppe, Profetens Ummah, rekrutterer unge nordmænd til hellig krig og uden at blinke offentligt støtter terror - selvom han aldrig selv kunne drømme om at forlade sit trygge Norge i profetens navn. ‘Recruiting for Jihad’ giver et exceptionelt indblik i Ubaydullah’ moralske univers og illustrerer hvordan radikale netværk kan tilbyde fællesskaber for frustrerede, vrede, unge mænd. Men også hvor svært det er for det frie samfund at håndtere dets radikale modstandere uden at give køb på grundlæggende principper om ytrings- og forsamlingsfrihed.

”Recruiting for Jihad” vises søndag den 18. marts på Cinemateket, tirsdag den 20 marts i Empire og lørdag den 24 marts i Palads.

Eurotrump

Ligesom Donald Trump har hollandske Geert Wilders tilsyneladende politiske superkræfter. Og meningerne er mange om den kontroversielle, men samtidig populære politiker. En populistisk galning eller nødvendig leder? Islamofob eller frihedskæmper? Og hvad med mennesket Geert Wilders. Hvilken drivkraft ligger bag hans ustandselige kamp imod islam og de personlige ofringer, kampen medfører? ‘EuroTrump’ er den første film, der får lov at komme med bag facaden hos den hollandske politiker for kritisk at spørge ind til, hvem mennesket, islamkritikeren, idolet, demagogen - eller bare fænomenet - Geert Wilders er.

”Eurotrump” vises fredag den 16. marts på Cinemateket, søndag den 18. marts og søndag den 25. marts på Kunsthal Charlottenborg.

Playing God

Hvad er dit liv værd? Det kan umiddelbart være svært at svare på. Et udbredt svar vil sikkert være, at ingen pengesum kan erstatte et menneskeliv. Alligevel fungerer USA på den måde, at dødsfald og ulykker kompenseres med et pengebeløb. Alt efter hvilket job den afdøde havde, er der kæmpe forskel på kompensationens størrelse. Er det retfærdigt, at en brandmand eller politibetjent er mindre værd end en børsmægler? På baggrund af terrorangrebet på Twin Towers den 11. september 2001 skildrer denne tankevækkende dokumentar, de svære omstændigheder der er forbundet med, i at skulle opgøre tabte menneskeliv i en kold matematisk formel.

”Playing God” vises lørdag den 17. marts i Palads og mandag den 19. marts på Cinemateket.

De frelste

Den danske kolonihistorie er endelig blevet taget op til debat. Et overset kapitel af den er de kristne, danske missionærers arbejde med at omvende afrikanere til den rette tro. Men hvis man tror, at den slags hører fortiden til, kan man godt tro om. Selvom hun er forbi pensionsalderen lægger folk som Rikke Vestergaard liv og sjæl i den kristne missionsbastion i det nordlige Nigeria, for at etablere et bolværk mod islamisterne i Boko Harams hærgen. I en effektfuld kontrast mellem nutidige scener og nogle over hundrede år gamle arkivspoler trækker 'De frelste' en fascinerende og foruroligende, historisk linie fra dengang til i dag, hvor en hel menighed fortsat har portrættet af en adfød missionær fra Brønnum-familien trykt på deres t-shirts og hylder ham i sang og tale. Kan man stadig tage fejl, når man ved, man har ret og i øvrigt handler i god tro? Med en hammer i den ene hånd og biblen i den anden, har den hvide mand og kvinde i over hundrede år været med til at bygge skoler og hospitaler - men for hvilken pris?

”De frelste” vises søndag den 18. marts i Dagmar, torsdag den 22. marts i Park Bio og søndag den 25. marts i Dagmar.