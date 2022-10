Gyldne løfter sender bakteriekæmpe i vejret på børsen

Én aktie overstråler alle de andre på Nasdaq Copenhagen-børsen onsdag.

Det er enzym- og bakterievirksomheden Chr. Hansen, hvis aktie er blevet knap 15 procent mere værd hen over dagen.

Det skyldes ifølge Sydbanks aktieanalytiker Per Fogh det årsregnskab, som blev offentliggjort i morges.

Her skriver selskabets ledelse blandt andet, at man forventer at hæve omsætningen med mellem 7 og 10 procent det kommende år.

- Jeg vil tro, at aktien bliver belønnet for de meget stærke forventninger til det nye regnskabsår, til trods for at verdensøkonomien ser lidt dyster ud.

- Og så har aktien været under hårdt pres på det seneste, fordi der har været en frygt for, hvad stigende inflation og energipriser vil betyde for indtjeningen. Men det tyder på, at de har hånden på rattet, siger analytikeren.

Han hæfter sig ved, at Chr. Hansen har varslet prisjusteringer, så de stigende omkostninger sendes videre til kunderne.

Og så fremhæver han, at den ventede nedgang i verdensøkonomien ikke kun er dårligt nyt for virksomheden, hvis produkter bruges i en lang række fødevarer.

- Chr. Hansens produkter vil som oftest være med til at forædle råvarer, og det kan vise sig at være en fordel, hvis økonomien forværres.

- Hvis du har en given mængde mælk, du gerne vil tjene så meget som muligt på, så giver det ofte mening at tilsætte bakterier eller enzymer og producere ost eller yoghurt, fordi det kan øge udbyttet eller spare omkostninger, siger Per Fogh.

Chr. Hansen har i forbindelse med regnskabet annonceret, at man vil udlodde 930 millioner kroner til aktionærerne. Det svarer til omkring 7 kroner pr. aktie.

Aktien handles onsdag eftermiddag til kurs 418.

/ritzau/