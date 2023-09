Gymnasieelev frygter for sin fremtid efter sodavandstyveri

19-årige Ricco Rosenberg har meget på spil, når en bizar sag om tyveri af sodavand til en værdi af omkring 225 kroner fredag kulminerer i Danmarks højeste domstol.

Højesteret skal tage stilling til, hvorvidt det er retfærdigt, at tyveriet skal koste en betinget fængselsdom, der vil give gymnasieeleven en plet på straffeattesten.

For lidt over to år siden trængte Ricco Rosenberg og hans to venner ind ad en ulåst dør ved en tidligere skole, der i gerningsøjeblikket blev brugt som hindutempel, i Skrydstrup.

Her tog de tre rammer sodavand med hjem, inden de to dage senere fik dårlig samvittighed og erstattede de 25-centilitersflasker, de havde nået at drikke, med flasker af 1,5 liter.

Ricco Rosenberg blev i 2022 idømt 14 dages betinget fængsel i en tilståelsessag i Retten i Sønderborg.

Senere samme år blev han idømt samme straf i Vestre Landsret, der ligesom byretten lagde vægt på, at tyveriet skete i forening, og at det stadig er tyveri, selv om sodavandene blev erstattede.

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, kalder sagen "absurd", mens Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører i SF, mener, at "balancen er tippet i nogle sager", lyder det til TV Syd.

Advokat Stephan Ravn Berg, der fører sagen gratis for gymnasieeleven, mener, at sagen er principiel og interessant for hele retssystemet.

- Det er en prøveballon inden for retssystemet, for indbrudstyveri giver næsten aldrig en mildere straf end fængsel, siger forsvareren til Ekstra Bladet.

Ifølge anklagemyndighedens påstandsdokument vil Rigsadvokaten, der er anklager i sagen, kræve en skærpelse af straffen til omkring 30 dages fængsel.

Det kan eventuelt være betinget på grund af gymnasieelevens unge alder, lyder det.

Stephan Ravn Berg sigter omvendt efter straffrihed eller en bøde.

Han har i sagen gjort opmærksom på, at der ikke er tale om en bande, men tre unge mænd, der var nysgerrige for at se, hvordan der så ud i bygningen.

Ricco Rosenberg, der drømmer om at blive forsvarsadvokat, frygter, at hans fremtid vil blive ødelagt, hvis han får en plet på straffeattesten, der ved en betinget dom typisk gælder i tre år.

Han mener, at pletten kan gøre det svært for ham at få et job, og at det vil betyde, han ikke kan rejse ind i USA.

- Det var ulovligt og forkert at gå derind. Det fortrød vi jo også, og jeg gør det selvfølgelig aldrig igen. Men jeg mener, at et rap over fingrene og en bøde vil være en retfærdig dom, siger Ricco Rosenberg til TV Syd.

Det endegyldige punktum i sagen falder fredag omkring middag.

