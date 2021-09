Håndholdte mobiler koster knap 80 klip i kørekortet dagligt

Det kan være så fristende at række ud efter mobiltelefonen, hvis den lyser op eller ringer, mens man sidder bag rattet.

Men det er ikke bare ulovligt, det kan også have fatale konsekvenser.

Alligevel har mange bilister svært ved at holde fingrene fra deres håndholdte mobiler under kørslen. Det har i løbet af årets første seks måneder kostet 14.028 klip i kørekort landet over.

Det viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, hvilket svarer til knap 80 klip om dagen eller mere end 500 klip hver uge fra januar til og med juni i år.

- Der er alt for mange, der stadig kører rundt derude, er uopmærksomme og ikke har forstået alvoren i det her, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Jeg synes, at det er skræmmende, at vi fortsat kan tage så mange for at køre og bruge håndholdt mobiltelefon, siger han.

I trafikken skal der ikke meget til, før en situation kan blive fatal. Og her spiller uopmærksomhed en kedelig rolle.

- Når man bruger sin mobiltelefon, er man koncentreret om den. Hvis man kører 80 kilometer i timen, flytter man sig over 22 meter i sekundet.

- Hvis det tager fire sekunder lige at kigge på sin telefon og tjekke, hvad der er på den, for så at kigge op igen, har du flyttet dig over 88 meter. Der kan jo ske hvad som helst på de 88 meter, siger Christian Berthelsen.

Det er særligt de yngre bilister, der har svært ved at lade den håndholdte mobil være. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Større Trafik.

Blandt de 17-34-årige bilister har flere end hver fjerde brugt deres håndholdte mobil, mens de har siddet bag rattet.

Denne aldersgruppe er også oftest involveret i ulykker, påpeger Lisbeth Sahl, der er seniorprojektleder ved Rådet for Sikker Trafik og har arbejdet med netop uopmærksomhed i trafikken.

- Uopmærksomhed er nok desværre en ting, der er kommet for at blive. Men det er klart, at jo mere vi kan fjerne mobilen fra bilen og undlade at bruge den, jo bedre, siger hun.

Både Lisbeth Sahl og Christian Berthelsen tror på, at antallet af klip i kørekortet på grund af den ulovlige telefonbrug kan bringes ned. Særligt hvis både bilister og passagerer gør en indsats ved at lægge mobilen helt væk eller sige fra over for hinanden.

- Det kræver, at bilister begynder at se indad, kampagner og kontroller, men vi kan flytte på det. Vi har også nedbragt antallet af spiritusbilister, siger Christian Berthelsen.

Hvis en bilist bruger sin håndholdte mobil, mens vedkommende kører, koster det foruden et klip i kørekortet en bøde på 1500 kroner.

Derudover skal man betale 500 kroner til Offerfonden, hvis man benytter håndholdt mobiltelefon, gps, tablets, computere med videre under kørslen.

/ritzau/