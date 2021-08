Hårdere kurs over for voldtægt gælder ikke på Færøerne

De hårdere straffe, som inden for de seneste år er trådt i kraft i Danmark for sædelighedskriminalitet, gælder ikke på Færøerne.

Så skal der først en politisk tilkendegivelse om det til.

Det kom Østre Landsret frem til i forbindelse med en voldtægtssag, der blev afgjort i sidste uge.

- Ved domsafsigelsen tilkendegav landsretten, at man ikke uden en klar politisk tilkendegivelse – som tilfældet var i Danmark – fandt at kunne skærpe straffene i sædelighedssager på samme måde, skriver færøsk politi i en pressemeddelelse.

Sagen omhandler en 27-årig mand, der ved landsretten blev idømt otte måneders fængsel for at have voldtaget sin ekskæreste, mens hun sov. Dommen er ubetinget, og straffen skal dermed afsones.

De otte måneder er en skærpelse på to måneder i forhold til Retten på Færøernes dom.

