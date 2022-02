Hårdt pres på rublen efter sanktioner mod Rusland

Den russiske rubel falder kraftigt mandag, efter at EU og andre lande har indført sanktioner mod Rusland.

Ruslands økonomi ser allerede ud til at mærke effekten af de sanktioner, som EU og en række andre lande har indført som en konsekvens af invasionen af Ukraine.

Den russiske rubel faldt natten til mandag med op mod 40 procent i forhold til dollaren.

Og selv om den russiske centralbank greb ind mandag morgen og foretog støtteopkøb, så skal man nu give 113 rubler for en dollar. Det skal ses i forhold til, at kursen fredag aften hed 84.

Centralbanken har derudover hævet den ledende rente fra 9,5 procent til 20 i et forsøg på at holde inflationen i ro.

Samtidig er der lukket for udlændinges handel med værdipapirer for at forhindre yderligere frasalg af russiske aktieposter, der kunne føre til kursfald.

Der er desuden regler på vej, som pålægger russiske eksportvirksomheder at sælge 80 procent af deres indtægter i fremmed valuta til centralbanken.

Den russiske centralbank har de senere år opbygget en pæn valutareserve, men de europæiske sanktioner betyder, at godt to tredjedel af reserven formentlig er indefrosset og derfor ikke kan bruges.

Også Ruslands delvise udelukkelse af banksystemet Swift gør formentlig ondt på den russiske økonomi, fordi det bremser overførslen af penge til og fra en lang række russiske banker.

