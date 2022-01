Hækkerup afviser regeringsindblanding i FE-sags sigtelser

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser, at regeringen har blandet sig i de sigtelser, der er blevet rejst i FE-sagen.

- Man rejser ikke sigtelser af politiske grunde. Politiet foretager efterforskning, og det er ikke noget, jeg blander mig i, siger han.

Han tilføjer, at justitsministeren ifølge PET-loven skal orienteres, når der sker vigtige ting, og at han derfor blev orienteret om sigtelserne.

- Jeg er orienteret om det, men det er jo noget helt andet end at tage stilling til, om der skal sigtes eller ej, siger han.

Nick Hækkerup siger også, at det er sikkerhedshensyn der bestemmer, hvad han kan sige om sagerne.

I sagen er fem personer, heriblandt mangeårig chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), sigtet for at videregive statshemmeligheder.

De tre andre sigtede er tidligere eller nuværende ansatte i FE eller PET.

Ender politiet med at vurdere, at der skal rejses tiltale i sagen, vil Hækkerup skulle tage stilling til, om der skal rejses tiltale eller ej.

- I de sager, jeg har haft indtil videre som justitsminister, så retter man sig efter, hvad Anklagemyndigheden siger.

- Altså hvis de vurderer, at her er der grundlag for at rejse en tiltale, så vil man ikke sidde som minister og sige, at det tror jeg ikke, der er. Det samme gælder den anden vej rundt, siger justitsministeren.

Afsløringer af oplysninger om statshemmeligheder straffes efter paragraf 109 i straffeloven, og strafferammen er fængsel i 12 år.

Det er hemmeligt for offentligheden, hvad de sigtede er beskyldt for at have gjort.

Sigtelserne har fået flere til at udtrykke bekymring over, at sagen kan få betydning for de danske efterretningstjenesters samarbejde med udenlandske efterretningstjenester.

Nick Hækkerup understreger, at han helst havde været sagen foruden, men fortæller, at danske efterretningstjenester er i dialog med andre landes efterretningstjenester.

- Vores efterretningstjenester har helt generelt løbende og tæt dialog med vores vigtigste samarbejdspartnere. Det siger sig selv, at man selvfølgelig prøver at forklare, hvad det er, der er sagernes rette sammenhæng, siger han.

Justitsministeren siger, at han har tillid til den måde, som efterretningstjenesterne har håndteret sagen på.

- Jeg er stensikker på, at de har været igennem alle overvejelser, når det kommer til, hvad den relevante måde at reagere på er.

- Det er dem med bedst indblik, der træffer beslutningen, og det har jeg stor tillid til, siger han.

/ritzau/