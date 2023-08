Hævet trusselsniveau i Sverige ændrer ikke det danske

Politiets Efterretningstjeneste (PET) hæver ikke trusselsniveauet i Danmark trods den seneste tids koranafbrændinger.

Det oplyser tjenesten i en kommentar til Ritzau torsdag, efter at de svenske myndigheder har hævet trusselsniveauet i Sverige.

- Terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet har i en længere årrække været på niveauet "alvorlig", som er niveau 4 ud af 5. Det svarer til det niveau, som Sverige nu går op på, lyder det.

PET skriver, at truslen er blevet skærpet, men at der ikke er grund til at betegne trusselsniveauet som "meget alvorlig", som er det PET regner som niveau 5.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er første gang siden 2016, at niveauet hæves til 4 i Sverige.

Niveau 4 indebærer, at aktører har til hensigt og kapacitet til at gennemføre angreb, og at der dermed er en konkret trussel mod landet.

Det lå senest på 4 i perioden 2015-2016, da gruppen Islamisk Stat opfordrede til terrorhandlinger i Europa, samtidig med at Sverige i 2015 modtog usædvanligt mange flygtninge.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- PET er naturligvis i tæt kontakt med de relevante svenske myndigheder og følger situationens udvikling og vurderer dens indvirkning på det samlede trusselsbillede i Danmark, skriver PET.

PET understreger, at tjenesten træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark og Sverige, og det har vakt stor vrede i flere muslimske lande.

Den danske regering har meddelt, at den vil se på, om man kan forbyde afbrænding af koranen og andre hellige skrifter i særlige situationer.

Ifølge PET er truslen blevet skærpet efter koranafbrændingerne, selv om tjenesten ikke forhøjer niveauet.

Det har ført til en skærpet grænsekontrol i Danmark. Foreløbigt er kontrollen forlænget til og med 22. august.

/ritzau/