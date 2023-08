Handelsaktiviteten for boliger vokser på ottende måned

Efter at have været en tur i dybfryseren sidste efterår ser boligmarkedet ud til så småt at være tøet op igen.

Tal fra Boligsiden viser, at der blev foretaget 5849 bolighandler i juli måned.

Det er godt nok lavere end aktiviteten i juni måned, men det er ikke unormalt, at handelsaktiviteten daler, når Danmark holder sommerferie.

Sammenligner man derimod med juli måned sidste år, er der tale om en fremgang på 22 procent.

Det er samtidig ottende måned i træk, at de sæsonkorrigerede handelstal viser opadgående tendens.

Dermed er antallet af handler tilbage på det gennemsnitlige niveau, fortæller Jeppe Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Vi kan bestemt tale om et boligmarked, der er ved at genfinde formen. Det sker efter et hårdt efterår, hvor handelsaktiviteten drønede ned i det laveste niveau i mere end et årti. Men vi ser nu igen et boligmarked, der aktivitetsmæssigt efterhånden begynder at minde om tiden før corona, siger han.

Det er særligt ejerlejligheder, der oplever stor salgsfremgang.

De 1229 handler i juli udgør en stigning på 46 procent i forhold til samme måned sidste år.

Det kan der være flere årsager til, hvis man spørger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

Blandt andet er ejerlejlighedspriserne faldet på det seneste, men også indfasningen af de nye boligskatter fra nytår spiller formentlig ind, mener hun.

- Køber man inden da, er man sikret en såkaldt skatterabat. Så kan man slippe for at betale den stigning i boligskatten, som overgangen til de nye boligskatteregler ventes at medføre, skriver hun i en kommentar til tallene.

Mira Lie Nielsen vurderer, at ejerlejlighedsejere typisk vil kunne spare mellem 5.000 og 15.000 kroner årligt i skat ved at handle inden årsskiftet.

