Handelsbanken er til salg - stryger ned på liste over topbanker

Det kan give usikkerhed blandt kunderne, når banker bliver solgt, fusionerer eller er på vej til at blive det.

Det viser analyseinstituttet Voxmeters årlige undersøgelse over landets største banker, der er baseret på interviews blandt 62.000 bankkunder.

I oktober meddelte Handelsbanken, at den vil sælge sin danske forretning, der består af 40 filialer på landsplan.

I målingen har Handelsbanken størst tilbagegang og er gået fra en 4. plads til en 13. plads.

Ifølge Voxmeter er bankens tilbagegang påvirket af stor usikkerhed blandt kunderne over, hvad der skal ske, og hvem der bliver den nye ejer.

Bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet påpeger, at kunderne bedømmer banken dårligere, uden at der på papiret er sket noget.

- Men kunder kan ikke lide uvished og at være et handelsobjekt, hvor man risikerer at blive solgt til en anden ejer, som man måske ikke ønsker at være kunde hos, siger Lars Krull.

Hos Handelsbanken erkender administrerende direktør Lars Moesgaard, at banken i øjeblikket står i en særlig situation.

- Vi har gjort meget ud af at forsikre kunderne om, at vi driver banken videre, som vi plejer, og at alle aftaler naturligvis står ved magt, siger han i en skriftlig kommentar.

I det nordjyske har der i 2021 været en bankfusion, som også har sat sine spor i kundernes bedømmelser.

Sparekassen Vendsyssel overtog i 2020 Salling Bank, og i 2021 fusionerede man med Jutlander Bank under det nye navn Sparekassen Danmark.

Sidste år lå de to banker henholdsvis nummer 5 og 7 på listen, men den sammensmeltede bank er nu nummer 14.

Billedet er ikke entydigt. Sydbanks opkøb af Alm. Brand, der overvejende havde tilfredse kunder, og Vestjysks Bank køb af Den Jyske Sparekasse har ikke sat spor i karaktergivningen.

- Det er helt tydeligt, at det er en helt anden opgave at overtage kunder fra en bank, hvor der har været meget utilfredshed, end hvis kunderne i forvejen var glade, siger Christian Stjer, der er administrerende direktør hos Voxmeter.

Øverst på listen er Arbejdernes Landsbank, der scorer højest på troværdighed, rådgiverne og de bedste løsninger.

I den anden ende er Danske Bank, der ellers har gode bedømmelser på produkter, services og rådgivere, men som scorer lavest på troværdighed, ansvarlighed og synet på ledelsen.

Banken har været belastet af blandt andet den store hvidvasksag.

I Danske Bank erkender chef for privatkunder Mark Wraa-Hansen, at de dårlige bedømmelser var ventet.

- Det gør vi alt for at rette op på, men jeg glæder mig samtidig over, at kunderne mener, at vi har gode produkter, og at vi yder god rådgivning og services, siger han i en kommentar.

