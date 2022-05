Handelsbanken spår markant fald i boligpriser inden 2024

Stigende renter og højere inflation vil kaste de danske boligpriser ud i markante fald inden udgangen af 2023.

Det forudser Handelsbanken i en ny prognose for dansk økonomi.

Banken spår således et samlet fald på mellem 10 og 15 procent i den periode, fremgår det af analysen.

- Og vi vil bestemt ikke udelukke ret så markante prisfald i de dyreste områder som for eksempel lejlighedsmarkedet i København, der også vil blive ramt af boligskattereformen, som træder i kraft i 2024, skriver Jes Asmussen, bankens cheføkonom.

På grund af den stigende beskæftigelse, der bliver ved med at slå rekorder, skulle den danske økonomi dog være godt rustet, nu når de negative vinde er begyndt at blæse, lyder vurderingen.

Krigen i Ukraine har for alvor sat fut i inflationen, der har nået niveauer, som ikke er set højere i omkring 40 år.

Forbrugerpriserne var i april 6,7 procent højere end samme måned sidste år. For hele året forventer Handelsbanken, at inflationsniveauet vil ligge på 6,2 procent i gennemsnit.

- Og selv om den ses at falde noget tilbage næste år, skal vi formentlig vende os til, at inflationen vil være højere, end hvad vi har været vant til gennem de seneste mange år, skriver Jes Asmussen.

Den højere inflation og de stigende renter vil altså ende med at blive en farlig cocktail for boligkøberne, der vil få udhulet deres købekraft, lyder konklusionen.

Banken understreger dog også, at udsigterne til faldende boligpriser er behæftet med en vis usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, der kan få inflationen til at stige yderligere.

Jes Asmussen vurderer ikke, at det er et spørgsmål om, hvorvidt boligpriserne vil falde, men snarere hvornår og hvor meget.

- Vi forventer således, at de mange modvinde for boligmarkedet vil føre til prisfald for landet som helhed, som vil begynde at blive mere tydelige, når vi kommer hen på den anden side af sommeren, lyder det.

/ritzau/