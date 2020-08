Har du haft en ”mild” omgang corona? Så er det ikke sikkert, at en antistof-test opdager det

En undersøgelse af 9000 briter med job i sundhedssektoren viser, at antistof-tests sandsynligvis ikke fanger alle tilfælde af coronavirus

Covid-19 er en lumsk sygdom. Det må efterhånden stå klart.

Blandt andet har Danmarks førende virolog, Anders Formsgaard fra Statens Serum Institut, kaldt det en på mange måder ”fuldendt virus”. Det gjorde han til Politiken med henvisning til virussens effektive måde at smitte på og den lave dødelighed, der betyder, at sygdommen kan komme i kontakt med rigtig mange mennesker.

Nu kan forskere fra University of Oxford i Storbritannien fortælle, at man også kan have været smittet med coronavirus, selvom resultatet af en antistof-test har vist sig at være negativ. Det skriver The Telegraph.

Forskerne har undersøgt 9000 briter, der arbejder som sundhedspersonale og som med en antistof-test er blevet undersøgt for, om de har haft coronavirus.

Det viser sig, at der var langt flere negative resultater, end der var medarbejdere, som reporterede, at de midlertidigt havde mistet lugtesansen. Tab af lugtesans anses for at være en stærk indikator for, at man er smittet med covid-19.

En af forskerne bag studiet, Tim Walker, fortæller, at der lige under skæringsgrænsen for, hvornår en test slår ud som positiv – og altså tilkendegiver, at testpersonen er smittet med coronavirus – var en stor gruppe, der fortalte, at de havde mistet lugtesansen.

”Det tyder på, at testenes skæringspunkt skærer folk fra, der har haft sygdommen i mild form,” siger han til The Telegraph.

Will Irving, der er professor i virologi ved University of Nottingham fortæller, at det er meget svært – faktisk umuligt – præcist at vide, hvor mange patienter som har haft sygdommen, hvor det ikke bliver opdaget i en test.

”Vi overser nogle patienter, og forskningsstudiet her viser, at en af grundene til det er, at testenes skæringspunkt er sat for højt,” siger Will Irving til The Telegraph.

Antistof-tests bliver i Danmark hovedsageligt brugt til at teste sundhedspersonale. Testen viser, om man nogensinde har haft coronavirus og ikke kun, om man er smittet i det øjeblik, hvor testen bliver lavet. Den adskiller sig altså på den måde fra de tests, som danskerne selv kan melde sig til, der viser, om man er smittet med covid-19 i det øjeblik, hvor testen bliver lavet.

På verdensplan er mere end 18 millioner mennesker konstateret smittet med coronavirus heraf 13.789 tilfælde i Danmark.