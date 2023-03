Harboe sikrer overskud ved hjælp af prisstigninger

Harboe har med prisstigninger bekæmpet de høje omkostninger på fremstilling og distribution af sine produkter.

Det fremgår af bryggeriets periodemeddelelse for selskabets regnskab for tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2022/23.

Første halvår bød på 14,4 millioner kroner i minus på bundlinjen, men nu mærker Harboe gevinsten af sine prisstigninger.

Resultatet efter skat endte i tredje kvartal på 1,1 million kroner.

I samme kvartal 2021/22 lød resultatet på minus 17,7 millioner kroner.

Selskabet opnåede desuden en vækst i nettoomsætningen på 32 procent til 396 millioner kroner.

Fremgangen i omsætning blev drevet af vækst på alle markeder, men særligt salget i Tyskland gik frem - med 45 procent.

I de første ni måneder er nettoomsætningen steget med 17 procent til 1221 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før.

Resultatet før skat blev et minus på 18 millioner kroner.

- De samlede resultater i årets første ni måneder er ikke tilfredsstillende, men den positive udvikling i tredje kvartal viser, at vi er på rette vej i tråd med vores strategi, siger Søren Malling, der er administrerende direktør i Harboe, ifølge meddelelsen.

Selv om der er fremgang i omsætning og overskud, byder de nuværende markedsforhold stadig på udfordringer.

- Vi er fortsat udfordret på eksportmarkederne og forventer, at væksten her vil blive ved med at være under pres, så længe de eksisterende udfordringer med høje distributionspriser fortsætter, siger Søren Malling.

Udover at producere og sælge øl og sodavand, har Harboe en ingrediens-division, hvor virksomheden sælger maltekstrakt til mad- og drikkeindustrien.

Harboe fastholder sine forventninger til hele året. Resultatet før skat ventes at blive på mellem minus 30 og plus 10 millioner kroner.

Harboe har en markedsværdi på 366 millioner kroner, hvor Carlsbergs ligger på 110,4 milliarder kroner og Royal Unibrews på 28,4 milliarder kroner.

