Hardball-gevær førte til større politiaktion i østjysk by

Det vakte opsigt, da der lørdag eftermiddag var en større politiaktion i gang i landsbyen Søby på Djursland.

Adskillige betjente med maskinpistoler og en indsatsleder var lørdag eftermiddag til stede i byen mellem Aarhus og Randers.

De skulle undersøge nogle mistænkelige forhold.

En person havde tilkaldt politiet, fordi vedkommende troede, at en ung mand, der befandt sig i en have, bar et rigtigt gevær.

Men det viste sig, at han havde gået rundt med et hardball-gevær, som affyrer plastikkugler.

Det oplyser Østjyllands Politi til Lokalavisen Aarhus.

- Når vi får den slags henvendelser, har vi en pakkeløsning, hvor vi blandt andet får fat i et indtrængningshold og en forhandler. Vi har folk, der er særligt trænede til situationer, hvor der angiveligt er en bevæbnet person på en privat adresse, siger vagtchef Peter Hunniche til lokalavisen.

/ritzau/