Hasbro øger salget takket være velkendte fantasy-brands

En vækst i forretningen Wizards of the Coast er i 2021 med til at løfte den samlede omsætning i Hasbro.

Et større salg af spillekort og brætspil har i 2021 været med til at give vækst hos den amerikanske legetøjsvirksomhed Hasbro.

Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort mandag.

Samlet er Hasbros omsætning i 2021 vokset med 17 procent til 6,4 milliarder dollar. Det svarer til 42 milliarder kroner.

Af regnskabet fremgår det, at det blandt andet er en salgsvækst i forretningen Wizards of the Coast, der ligger bag den samlede omsætningsstigning.

- Hasbro-holdet afsluttede året stærkt og leverede et exceptionelt 2021. Blandt andet med endnu et rekordår for Wizards of the Coast, siger Rich Stoddart, der er fungerende administrerende direktør i Hasbro.

Den større omsætning har medvirket til et større overskud i Hasbro.

Overskuddet er for hele 2021 endt på 429 millioner dollar - eller 2,8 milliarder kroner. Det er en vækst på 93 procent i forhold til året før.

Hasbro er en af de største legetøjsproducenter i verden og har rettighederne til at sælge lejetøj fra en lang række af brands.

Blandt andet sælger Hasbro legetøj fra Transformers, G.I. Joe, Monopoly, Nerf og My Little Pony.

Danske Lego er en af Hasbros helt store konkurrenter på grund af deres fælles kundesegment, der i vid udstrækning er børn og unge.

Lego har endnu ikke offentliggjort sit regnskab for 2021. Men regnskabet for første halvdel af året, der blev offentliggjort i september, viste lovende takter med en vækst på 46 procent til 23 milliarder kroner.

Til sammenligning omsatte Lego i hele 2020 for knapt 44 milliarder kroner.

/ritzau/