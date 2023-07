Hashhandel ved travbane gik galt: 24-årig idømt 13 års fængsel

13 års fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark.

Vestre Landsret har torsdag skærpet straffen til 24-årige Masiullah Bayat, der i byretten blev idømt 12 års fængsel.

Han blev tidligere torsdag fundet skyldig i at have forsøgt at røve og dræbe en 43-årig mand i forbindelse med en hashhandel 22. juli 2020 ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

43-årige Bo Steffen Steffensen var taget fra København til Aarhus for at købe 50 kilo hash under coronanedlukningen, hvor hovedstaden ifølge manden var tørlagt for hash.

Med sig havde han 1,8 millioner kroner i en bærepose i bilen, en Jeep Cherokee.

Planen var, at hashen skulle overdrages på den grusbelagte parkeringsplads ved travbanen.

Men noget gik galt, forklarede hashkøberen i retten.

Efter at have fået forevist posen med pengene, greb den 24-årige sin pistol og begyndte at skyde.

Den 43-årige forklarede, at han frygtede at blive likvideret og trak sit våben i selvforsvar.

To skud ramte en 25-årig mand, der var ankommet i en BMW sammen med Masiullah Bayat.

Den 25-årige Abukar Hassan Ali – også kendt som rapsanger under navnet Schmur – forblødte kort tid efter.

Byretten og landsretten kom frem til, at den 43-årige havde handlet i lovligt nødværge.

Det er en bestemmelse, der gør det muligt at foretage en ellers strafbar handling for at afværge et uretmæssigt angreb mod ens liv.

Retten mente, at Masiullah Bayat og den afdøde havde haft til hensigt at frarøve Bo Steffen Steffensen pengene og fandt Bayat skyldig i røveriforsøg og drabsforsøg.

Bayat er fundet skyldig efter en særlig bestemmelse i straffeloven – paragraf 81b – der gør det muligt at lægge ekstra år til straffen, når der er brugt skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Udover fængsel er Bayat idømt udvisning af landet.

Bo Steffen Steffensen blev i byretten idømt fem års fængsel for besiddelse af skydevåben, medvirken til hashhandel og afbrænding af to biler.

Landsretten er enig og stadfæster strafudmålingen.

Tidligere er tre mænd dømt i samme sag for at have medvirket til planlægning af hashhandlen.

De er idømt mellem halvandet og to et halvt års fængsel.

