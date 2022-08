Hashkøber dræbte rapper i nødværge - idømmes fem års fængsel

En 43-årig mand, der 22. juli 2020 skød og dræbte en aarhusiansk rapsanger i selvforsvar, idømmes fem års fængsel.

Dommen er afsagt ved Retten i Aarhus.

To medtiltalte på henholdsvis 23 og 27 år idømmes fængsel i henholdsvis to år og to et halvt år.

43-årige Bo Steffen Steffensen blev mandag formiddag fundet skyldig i at have affyret to skud mod Abukar Hassan Ali – kendt som Shmur – ved en fejlslagen hashhandel ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Retten fandt, at den 43-årige handlede i nødværge, fordi to af Shmurs venner, Masiullah Bayat og Omar Mohamad Metashar, gik til angreb.

De to blev fundet skyldige i at have forsøgt at begå røveri mod den 43-årige og idømmes henholdsvis to år og to et halvt års fængsel.

Bo Steffen Steffensen forklarede i retten, at han tog til Aarhus med 1,8 millioner kroner, som skulle veksles til 50 kilo hash.

Det var i sommeren 2020 efter den første coronanedlukning, og her var København ifølge den 43-årige hashkøber blevet tørlagt for hash.

Overdragelsen skulle finde sted ved en grusbelagt parkeringsplads ved Jydsk Væddeløbsbane.

Bo Steffen Steffensen fortalte i retten, at han sad med en bærepose med pengene i sin bil, en Jeep Cherokee, da der skete noget uventet.

En af Shmurs venner tog ifølge den 43-årige en pistol frem og løsnede skud.

Det fik Bo Steffen Steffensen til at gribe sit medbragte skydevåben og skyde i selvforsvar.

To skud ramte den 25-årige Shmur, som efterfølgende forblødte og afgik ved døden.

Retten fandt den 43-åriges forklaring overbevisende og frikendte ham for drabet, fordi man vurderede, at han handlede i nødværge.

Tidligere er tre andre mænd dømt i sagen for roller som mellemled mellem køber og sælger.

De har tilstået deres roller og er blevet idømt mellem halvandet og to et halvt års fængsel.

Ud over fængsel udvises Omar Mohamad Metashar for bestandigt.

/ritzau/