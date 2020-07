Serie: Haven og mennesket

Haven har en gavnlig effekt på det fysiske og psykiske helbred, viser forskning. I denne serie undersøger Kristeligt Dagblad haven i år 2020, og fire havemennesker fortæller om deres have og de spor, den har sat i dem. Her samler vi alle artiklerne

1. Coronaen har fået interessen for haven til at blomstre

Landets planteskoler fik travlt, da Danmark lukkede ned, og særligt efterspørgslen på jordbærplanter voksede. For når verden bliver utryg, rækker vi ud efter det nære.

Læs mere i artiklen her.

2. Haven opbygger mennesker

Det er godt for krop og sind at være i haven, men danskerne har stadig meget at lære, når det kommer til haveliv.

Læs mere her.

3. Bertel Haarder om at være havemenneske: Det er kærligheden, som driver det

Når Bertel Haarder bliver træt, går han ud i haven og luger. Og han tager tre enkle regler med sig. ”Man skal bekæmpe det onde, før det spreder frø,” lyder den første.

Læs artiklen her.

4. Malene Lei Raben: I haven opnår jeg min sjælelige helse

Forfatteren Malene Lei Raben var i en årrække karriereadvokat. Nu er hun mest i sin have, for det styrker hendes selvtillid, når hun skaber, hvad enten det er i haven eller ved at skrive.

Læs artiklen her.

5. Anette Prehn: Haven er en lille plet, hvor man kan føre sine værdier ud i livet

For syv år siden flyttede sociolog Anette Prehn med sin familie til et hus med en have, hvor man kan se langt. Her er hun blevet lyrisk vakt.

Læs artiklen her.

