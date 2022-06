Hvis Danmark skal være helt med fremme i udviklingen af fremtidens teknologier til den grønne omstilling, så er det afgørende, at de danske virksomheder har adgang til enorme mængder strøm. Og helst den grønne af slagsen.

Derfor er flere erhvervsorganisationer begejstrede for, at regeringen i et nyt udspil vil udbygge den danske produktion af strøm fra havvindmøller med fire gigawatt i 2030.