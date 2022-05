Pensionsselskaberne står klar til at investere i grøn energi både i form af vindmøller og infrastruktur.

Havvindplan for Nordsøen bakkes op af pensionsmilliarder

Frem mod 2050 skal der investeres i omegnen af 2000 milliarder i at opføre havvindmøller i Nordsøen med en samlet kapacitet på 150 gigawatt.

Det fremgår af en aftale, som Danmark har indgået med Tyskland, Holland og Belgien.

Nogle af pengene til de mange vindmølleprojekter vil givetvis komme fra de danske pensionsselskaber, der står klar med kapital til grønne investeringer.

- Alt peger i retning af, at grøn energi er vejen frem, både regulerings- og forretningsmæssigt.

- Og med den her aftale når det op i en skala, hvor det for alvor bliver interessant for os som investeringspartner og giver nogle helt andre afkastmuligheder end nu, siger han.

Tom Vile Jensen peger også på, at der ikke kun skal investeres i vindmølleparker.

- Vi skal også have bygget et ledningsnet, der kan transportere strømmen, så det bagvedliggende netværk kan følge med. Der ligger også en opgave og venter.

- Og så åbner det frem for alt muligheder for investeringer i Power-to-X, så vi kan omdanne strømmen til grøn benzin og grøn gødning til resten af Europa, siger han.

Mens erfaringerne med havvindparker dog efterhånden er ret solide, er der imidlertid usikkerhed forbundet med en ny teknologi som Power-to-X.

- Det ikke er skaleret endnu, og man kender ikke markedet. Derfor får vi nok brug for en politisk håndsrækning i form af støtte til byggeri, købsaftaler på brændsel eller bedre afskrivningsmuligheder.

- Og så er der brug for mere tempo i sagsbehandlingen, end vi har nu. Det går simpelthen for langsomt, siger underdirektøren.

De danske pensionsselskaber forvalter tilsammen 4000 milliarder kroner, som er investeret i forskellige aktiver som obligationer, aktier og såkaldte alternative investeringer som ejendomme, infrastruktur og grøn energi.

Alternative investeringer udgør omkring ti procent af de samlede pensionsinvesteringer i dag.

