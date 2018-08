Historisk sommer: Her er fem danske vejr-rekorder fra 2018

Højest, varmest, tørrest. Det danske sommervejr byder på temperaturer, som ikke er målt i 140 år. Men det er ikke kun temperaturen, der slår rekorder i disse måneder

Knastørre marker og lunt badevand afslører, at 2018 har været et usædvanligt varmt år. I Spanien og Portugal forventes den europæiske varmerekord på 48 grader at blive overgået i løbet af august, men også herhjemme har varmen ført en række vilde rekorder med sig.

Tørken har i år været så voldsom, at Danmark har ændret farve fra grøn til brun på satellitbilleder. Du kan trække musen frem og tilbage henover billedet for at se forvandlingen.