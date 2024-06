Hel retssag om frarøvet fodboldtrøje i Aarhus skal gå om

En hel retssag om røveri af en AaB-fodboldtrøje skal gå om, mere end et år efter at den ellers var blevet afsluttet.

Det siger anklager Bjørn Fogh Sørensen fra Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

15. maj 2023 blev to mænd dømt for ulovlig tvang og ikke for røveri, som tiltalen ellers lød.

Sagen blev siden anket til landsretten, og i den forbindelse er der opstået en juridisk komplikation.

Landsretten kan ikke vurdere, om der er tale om røveri eller ulovlig tvang, når byretten ikke har taget stilling til spørgsmålet først.

Det er Anklagemyndigheden selv, der har taget sagen til landsretten, fordi der har været flere lignende sager i landet, hvor fodboldfans er blevet frarøvet en fodboldtrøje.

Det siger anklager Bjørn Fogh Sørensen til TV 2 Østjylland.

- Det handler simpelthen om at få afklaret retstilstanden. De dømte har ingen aktier i det her, og det gælder også for offeret.

- Det er os selv, juristerne, der gør, at vi nu står og skal behandle sagen på ny. Men det betyder altså, at alle parter skal ind og svare på de samme spørgsmål som sidst, siger Bjørn Fogh Sørensen.

Dermed skal de samme mennesker i retten i Aarhus svare på de samme spørgsmål, og anklager samt forsvarer skal også indkaldes.

Episoden med den frarøvede fodboldtrøje fandt sted efter en superligakamp i Aarhus mellem AGF og AaB 17. september 2022.

Offeret var en 16-årig AaB-fan, der blev truet med tæsk, hvis ikke han udleverede trøjen.

En kammerat til den 16-årige ville filme optrinet med sin telefon, men den 24-årige slog telefonen ud af hånden på ham og tvang ham til at slette optagelsen.

Dommen for ulovlig tvang lød dengang på tre måneders ubetinget fængsel til en 24-årig mand og 60 dages fængsel - heraf 40 dages ubetinget fængsel - til en 22-årig mand.

Det er forventningen, at der falder dom i byretten 10. juni. Derefter kan sagen sendes videre til landsretten.

