Helikopter, droner og flere hunde leder efter forsvundet kvinde

En helikopter og flere hunde skal torsdag bistå Midt- og Vestjyllands Politi i søgningen efter en 41-årig kvinde, der ikke er set i et par dage.

Det skriver TV Midtvest.

- Vi har rekvireret en helikopter og flere hunde fra nabokredsene til at hjælpe os, siger vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi til mediet.

Kvinden er ifølge politiet ikke set siden tirsdag morgen, da hun forlod sit hjem i Bryrup i Silkeborg Kommune.

Siden er hendes bil blevet fundet nord for Bryrup.

TV Midtvest skriver, at det så ud til, at bilen var kørt fast.

Tidligere har politiet sagt, at der ikke var noget, som indikerede, at der var begået en forbrydelse.

Torsdag morgen begynder politiet at lede efter kvinden i et område, der er større, end det man hidtil har afsøgt.

Og så vil der ud over en helikopter fra Forsvaret og hunde også blive sendt to hold med droner ud for at lede efter den 41-årige. Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi har haft fokuseret indsatsen meget i området ved Fuglsangvej og Vellingvej, hvor bilen blev fundet, siger efterforskningsleder Peter Justesen fra Midt- og Vestjyllands Politi til mediet.

- Nu begynder vi at stemme dørklokker i de huse, der ligger i området. Vores håb er, at nogen har set noget eller har noget videoovervågning, der gør os klogere på, hvor kvinden er gået hen.

/ritzau/