Henrik Qvortrup skal ikke vidne i sag om ministerchauffør

Den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet Henrik Qvortrup skal ikke vidne i en sag, hvor en ministerchauffør fra Statsministeriet er tiltalt for at misbruge sin stilling til at køre i alt 11 kvindelige dates rundt i ministeriets biler.

Det har en dommer og to domsmænd afgjort i Københavns Byret tirsdag.

Qvortrup var blevet indkaldt som vidne af advokat Erbil Kaya, der er forsvarer for den kvinde, der i flere medier er blevet kendt som "lokkeduen".

Hun er også tiltalt i sagen, fordi hun var vidende om, at hun satte sig ind i en ministerbil, da hun - ifølge hende selv - prøvede at afsløre ministerchaufføren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed skulle hun ifølge anklageren have gjort sig selv medskyldig i brugstyveri og stillingsmisbrug.

Qvortrup var mødt i retten med advokat Carlo Siebert med påstand om, at han ikke skulle vidne, da der med en vidneforklaring var risiko for, at han kunne komme til at inkriminere sig selv.

Både sagens forsvarere og anklager kom med deres besyv om, hvorfor eller hvorfor ikke Qvortrup skulle vidne i sagen.

Fra Erbil Kaya lød det, at han ikke mente, at hverken lokkeduen eller Qvortrup har gjort noget ulovligt. Deres arbejde for at afsløre chaufføren var nemlig journalistisk arbejde, der har offentlighedens interesse.

Desuden har Qvortrup allerede fortalt om Ekstra Bladets og "lokkeduens" samarbejde, uden at han er blevet sigtet. Derfor ville der heller ikke komme noget nyt frem, der ikke allerede har været fremme, blev der argumenteret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var dommeren og de to domsmænd dog ikke enige i, og Qvortrup fik lov at gå igen en god halv time efter, at han kom ind i retssalen.

Sagen om ministerchaufføren begyndte at rulle, da netop "lokkeduen" anmeldte ham til Politiets Efterretningstjeneste tilbage i september 2021.

Foruden misbrug af stilling og brugstyveri er chaufføren tiltalt for to voldtægter.

Sagen forventes afsluttet 26. juni.

/ritzau/