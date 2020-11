Her er Mette Frederiksens nye ministre

Ministerrokaden efter Mogens Jensens afgang er nu offentliggjort. Den byder på nye ansigter, ansvarsområder og et splittet ministerium

"Det fremgår jo tydeligt af de redegørelse, der nu er sendt over til Folketinget, at mit ministerium har begået fejl i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Det tager jeg et ansvar for."

Sådan omtalte Mogens Jensen sin afgang i går på TV 2. Det blev startskuddet til en ministerrokade, som nu er offentliggjort.

Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn udnævnes til minister for et nyoprettet Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Dermed overtager Rasmus Prehn for Mogens Jensen, der onsdag måtte forlade sin post.

Derudover udnævnes medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen til at blive minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet

57-årige Flemming Møller Mortensen har været medlem af Folketinget siden 2007. Han er oprindeligt sygeplejerske og fra Nordjylland, skriver Ritzau.

I forbindelse med ministerrokaden splittes ansvarsområderne i Miljø- og Fødevareministeriet, og det får dermed et nyt navn, Miljøministeriet, under ledelse af nuværende miljøminister Lea Wermelin.

I samme ombæring overføres ligestillingsområdet til Beskæftigelsesministeriet. Det betyder, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremover også kan benævnes som minister for ligestilling, står der i pressemeddelelsen.

Statsministeren har telefonisk kl. 14.30 præsenteret dronning Margrethe for ministerrokaden.

Umiddelbart herefter modtages den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og den nye minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde i audiens hos Dronningen på Amalienborg.

Statsministeren vil senere i dag præsentere de nye ministre for offentligheden på Amalienborg Slotsplads.