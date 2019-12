Her er årets 10 mest læste artikler på k.dk

Er Venstre drejet for langt mod højre? Hvor god en idé er et højt tårn i Brande? Og er klimakampen religionserstatning? Det er nogle af de spørgsmål, som har optaget læserne i årets mest læste artikler

Tidligere provst og tidligere formand for Indre Mission i Danmark John Ørum Jørgensen har hele livet opfattet sig som borgerlig. Men han mener, at Venstre har svigtet alle de idealer, man har forbundet partiet med for at tækkes et umætteligt Dansk Folkeparti, der har stillet større og større krav.

I debatindlægget, der blev årets næstmest læste artikel på Kristeligt Dagblads hjemmeside, anerkendte John Ørum Jørgensen, at der kan være behov for en rimelig fast flygtningepolitik, men ”den behøver da ikke være direkte ondskabsfuld”, indvendte han.

Derudover trak det også mange læsere, at København fik lagt snublesten i gaderne til minde om holocausts ofre, og at Naser Khaders (K) søn med sin konfirmation – og til faderens store tilfredsstillelse – har valgt en ”fredelig og næstekærlig” religion. Mest læst blev dog geolog Jens Morten Hansens debatindlæg, hvor han kalder klimakrisen ”stærkt overdrevet”.

Her er årets 10 mest læste artikler på Kristeligt Dagblads hjemmeside:

1. Geolog: Klimakrisen er stærkt overdrevet

Politikeres forsøg på at stemmemaksimere, leflen for strejkende skolebørn og frygt for Greta Thunbergs talent som folkeforfører er måske en god del af forklaringen på klimakampens pludselige politiske afkobling fra den videnskabelige tendens, skrev Jens Morten Hansen, adjungeret professor, tidligere statsgeolog og direktør for Forskningsstyrelsen, i juni i dette debatindlæg. Læs artiklen her.

2. Hele livet har jeg opfattet mig som borgerlig – men jeg kan ikke længere støtte en Venstre-regering

”Hele livet igennem har jeg opfattet mig som borgerlig. Jeg græd dybt ulykkelig, da Knud Kristensen (V) for godt 71 år siden blev væltet. Nu ser jeg frem til, at en venstreledet regering bliver afløst af noget andet,” skrev tidligere formand for Indre Mission John Ørum Jørgensen et par måneder før junis folketingsvalg. Her blev den daværende VLAK-regeringen ganske rigtigt afløst af en socialdemokratisk regering. Læs artiklen her.

3. Her er verdens 10 værste lande for kvinder

I 2018 foretog analysefirmaet Thomson Reuters Foundation sin anden store undersøgelse af, hvilke lande der er de farligste at leve i for kvinder. De fleste af landene på listen er måske ikke så overraskende lande i Mellemøsten og Afrika, mens der dog også er blevet plads til en overraskelse fra Vesten blandt de 10. Læs artiklen her.

4. Joy Mogensen om tabet af sit barn: "Ordene slipper op for os alle sammen"

Kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) oplevede stor personlig tragedie, da hun en dag i oktober måtte føde sit døde barn.

"Da jeg fik at vide, at min endnu ufødte datter var død, blev jeg helt tom. Følelserne kom tilbage, da jeg havde født hende, og opdagede, at jeg allerede elskede hende. Ordene har jeg stadig svært ved at finde. For hvilke ord indfanger, hvad jeg har levet igennem?," skriver hun i denne rørende kronik.

5. Nu kommer snublesten til Danmark

En snublesten er en brosten af granit påsat en plade af en stærk messinglegering. I metallet er indgraveret navnene på holocaustofre, deres fødselsdato, deres transport-dato og oplysninger om disse menneskers skæbne under holocaust. I juni lagde den tyske kunstner Gunter Demnig tre snublesten foran synagogen i Krystalgade i København. Kristeligt Dagblad var til stede ved ceremonien. Læs artiklen her.

6. Naser Khader er ramt af metaltræthed over islam: Godt, min søn nu er blevet konfirmeret

Lørdag før palmesøndag blev Naser Khaders søn konfirmeret i folkekirken.

”Det var en stor og meget glædelig dag – også for mig personligt. Der var ikke et gran af bitterhed, fortrydelse eller sorg over, at han ikke valgte min barndomsreligion, islam. Tværtimod må jeg indrømme, at jeg er lettet,” skrev Naser Khader, der sidder i Folketinget for De Konservative. Læs artiklen her.

7. Iben Thranholm: Stram Kurs er for kristne

Det vakte opsigt, da teolog og katolik Iben Thranholm i foråret annoncerede, at hun ville stille op for det Rasmus Paludan-ledede parti Stram Kurs. Forud for opstillingen havde hun ellers kritiseret partiet for at bygge på ”ekstrem tomhed”. I denne kronik forklarer Iben Thranholm, der sammen med resten af Stram Kurs ikke opnåede valg til Folketinget, hvorfor hun alligevel valgte at stille op for partiet. Læs artiklen her.

8. Tårnet i Brande vækker forbløffelse og latter i udlandet

Bestsellers planer om at bygge Vesteuropas højeste skyskraber på den jyske hede nåede i april også flere internationale medier.

”Sådan en stor bygning vil gøre verden klaustrofobisk lille. Hvorfor skal jeg mindes om Bestseller, når jeg går en tur for mig selv i en stille skov?”, sagde den aarhusianske arkitekt Trine Kammer blandt andet til den engelske avis The Guardian. Læs artiklen her.

9. 61-årige Cecile har født sit eget barnebarn

Hvordan kan man blive både mor og farmor ved den samme fødsel? Ja, det lyder sært, men ikke desto mindre var det tilfældet, da den 61-årige amerikaner Cecile Reynek Eledge fødte et barn skabt af hendes søns sæd og svigersøns søsters æg. Læs artiklen her.

10. Uklart, om ministers trussel er nået frem til trossamfund

Kulturminister Joy Mogensen truede tidligere på året med at fjerne statsanerkendelsen for 45 af landets trossamfund, hvis de ikke lod sig registrere. Men der herskede i november tvivl om, hvorvidt truslen overhovedet var nået frem til det ofte uformelle og løst organiserede religiøse Danmark. Læs artiklen her.