Her er de største formandsopgør i dansk historie

Formandsopgøret i Venstre er det mest bitre vi hidtil har haft, mener professor emeritus Tim Knudsen. Det eneste lignende opgør i dansk historie er ’’kongemordet’’ i Socialdemokratiet, hvor Poul Nyrup Rasmussen væltede Svend Auken

Det er for de færreste en hemmelighed, at partiet Venstre de seneste måneder har været præget af uro og interne fløjkrige, der nægter at lande. Formandsopgøret mellem den siddende formand Lars Løkke Rasmussen og dennes næstformand Kristan Jensen begyndte allerede i 2014 på Venstres hovedbestyrelsesmøde, og siden er de interne stridigheder i partitoppen eskaleret i en sådan grad, at dele af baglandet har meldt ud, at de ønsker en udskiftning af både formand og næstformand.

Ifølge Tim Knudsen, som er professor emeritus på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, er opgøret i Venstre den bitreste og mest langvarige konflikt, han mindes.

"Når der er en så stærk opposition mod formanden, og formanden ikke vil trække sig, men oppositionen samtidig ikke er stærk nok til at vælte ham, kan konflikten komme til at vare meget længe. Der er jo en større eller mindre del af partiet, der vil af med Lars Løkke Rasmussen, men som ikke kan finde ud af, hvem der skal sættes i stedet," siger han.

Han fortæller, at det indtil slutningen af 1960’erne var uhyre sjældent, at man væltede en siddende formand, som vi ser det forsøgt med Lars Løkke Rasmussen i dag.

"Det mest almindelige var, at den siddende formand blev afsat på naturlig vis, altså ved døden."

Siden har der været en række eksempler på formandsopgør, selvom de fleste er foregået på stilfærdig vis. Den, der minder mest om den nuværende konflikt, er ifølge Tim Knudsen konflikten mellem Poul Nyrup Rasmussen (S) og Svend Auken (S) i 1992-1993, som begyndte et par år inden, Svend Auken blev væltet.

Formandsopgøret, som også er kendt som "kongemordet", er en af de mest omdiskuterede politiske begivenheder i dansk historie. Niels Helveg Petersens opbakning til Nyrup Rasmussen som modkandidat til Svend Auken var afgørende for den socialdemokratiske overtagelse af magten. I 1992 blev Poul Nyrup Rasmussen indsat som partiets formand efter kampvalg, og i 1993 kunne han danne en socialdemokratisk ledet flertalsregering.

Et andet eksempel på et formandsopgør er Erik Eriksens afgang som formand i Venstre i 1965.

"Han ønskede, at Venstre og Konservative skulle arbejde sammen, hvilket langt de fleste venstrefolk var uenige i, og mange mente, at han havde siddet længe nok. Han blev mødt af et pres mod at afstå sin post," siger Tim Knudsen og kigger længere tilbage i historien:

"Et tredje eksempel er det ulmende opgør hos Radikale Venstre i 1968, hvilket i højere grad var et stilfærdigt opgør end et decideret formandsopgør. Selvom der var heftigt furore om, hvorvidt Hilmar Baunsgaard eller Karl Skytte skulle lede partiet, var forløbet langt fra ligeså dramatisk som opgøret i dag," siger han.

Hvor Karl Skytte repræsenterede kontinuitet i Det Radikale Venstre, repræsenterede Hilmar Baunsgaard et opgør med den etablerede linje, da han ønskede en mere socialliberal linje. Hilmar Baunsgaard havde både folketække og godt fat i funktionærerne, som udgjorde en stor vælgergruppe på daværende tidspunkt. Hans folketække er utvivlsomt en af årsagerne til, at De Radikales mandattal blev fordoblet ved valget i 1968, og Hilmar Baunsgaard fik statsministerposten i en ny VKR-regering.

Tim Knudsen fortæller, at de konservative igennem årene haft adskille bitre magtkampe. Partiet var særligt splittet i 1970-74, hvor der blev udkæmpet en konflikt mellem Erik Ninn-Hansen, som var gruppeformand og politisk leder for Det Konservative Folkeparti, og partiformanden Erik Haunstrup Clemmesen.

Ninn-Hansen ville trække partiet i en mere konservativ retning, hvorimod Haunstrup Clemmensen var mere midtsøgende.

"Deres politiske linjer var simpelthen for modstridende til at kunne skabe indbyrdes konsensus. Men en central faktor i konflikten var også de personlige fjendskaber," siger han.

Ninn-Hansen bar et betragteligt ansvar for splittelsen, som også blev kaldt den konservative borgerkrig. Fløjkampene sugede al næring ud af partiet og fik Ninn-Hansen til at opgive posten som gruppeformand, men naturligvis først efter at have sikret sig, at Haunstrup Clemmensen også opgav sit hverv som partiformand. Kompromisset landede på Poul Schlüter som ledende figur.

1990’erne var igen præget af tumult og interne konflikter hos De Konservative, da Henning Dyremose var ved at blive Schlüters arvtager.

"Dyremose valgte dog at trække sig efter en klassisk konflikt med Hans Engell. Hvor 1970’ernes klima hos De Konservative var præget af uenigheder om partiets politiske linje, bar konflikterne i 1990’erne mere præg af en simpel kamp om magten" siger Tim Knudsen.

Han fortæller videre at "de fleste brydningsperioder ikke er nået langt nok til at blive et formandsopgør, men er blevet løst på mere subtil vis, ved at den siddende formand trækker sig."

Som eksempel nævner han konfrontationen i SF i 2012, som endte med, at Villy Søvndal trak sig som formand:

"Konflikten var heller ikke ligeså slem, da han selv strakte våben og lod nye komme til. Men nogle opgør bliver bitre og sætter sig lange spor i partiets historie," fortæller Knudsen.