Her er de 10 mest besøgte museer

Nationalmuseet trækker langt flest besøgende blandt landets museer. Aros landede sidste år lidt foran Louisiana i besøgstal. Se listen over de mest besøgte museer i 2017

Kedsomhedsknap. Andreas Mogensens rumdragt, en kaffemaskine og 28 andre genstande, der fortæller vores Danmarkshistorie igennem 17 år. Mumier. Slaver. Fortællinger til børn om døden.

Nationalmuseet har masser af genstande og historier, som mange tilsyneladende gerne vil se og høre. Så mange, at museet ligger langt foran andre museer i besøgstal og endda mere end nummer to og tre på listen over de mest besøgte museer i 2017.

Her kan du se de 10 mest besøgte museer i 2017.

1. Nationalmuseet: 1.765.030

2. ARoS: 658.086

3. Louisiana Museum for Moderne Kunst: 657.293

4. Den Gamle By: 571.167

5. De Danske Kongers Kronologiske Samlinger: 534.361

6. Christiansborg Slot: 431.536

7. Moesgård Museum: 424.019

8. Ny Carlsberg Glyptotek: 410.160

9. Rosenborgsamlingen: 382.499

10. Prinsens Palais: 351.373

Kilde: Danmarks Statistik.