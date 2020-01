Fra Anne Linnet til Ulige Numre: Her er de ni nye sange i Højskolesangbogen

Søndag blev sløret løftet for de ni sange, der er udvalgt til at udkomme i Højskolesangbogen. Få overblik over sangene her

Snart kan danskerne åbne deres højskolesangbog og synge med på linjer som ”Nu er solen død, mor, og dagen gået bort,” og ”Alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag.” Til november udkommer Højskolesangbogen nemlig med ni nye sange.

Se sangene nedenfor.

1. ”Solen er så rød mor” - Harald Bergstedt, Carl Nielsen

2. ”Frit land” - Carl Emil Petersen, Ulige Numre

3. ”Lyse nætter” - Alberte Winding, Aske Bentzon

4. ”Gi' os lyset tilbage” - Per Krøis Kjærsgaard, Rasmus Skov Borring

5. ”Forårsdag” - Anne Linnet

6. ”For vist vil de komme” - Lisbeth Smedegaard Andersen, Bent Fabricius-Bjerre

7. ”Guds nåde er en vintergæk” - Simon Grotrian, Jesper Gottlieb

8. ”Og Gud sang” - Niels Johansen, Philip Faber

9. ”Fortabt er jeg stadig” - Stine Pilgaard, Katrine Muff