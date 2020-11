Overblik: Her er der kamp om at bestemme over sognet

I dag skal flere folkekirkemedlemmer endnu engang til stemmeurnerne for at vælge, hvem de vil have til lede deres lokale sogneliv i de kommende år. Kristeligt Dagblad giver her et overblik over de konflikter, mærkesager eller traditioner, der ligger til grund for dagens valg

Menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og står for at sætte retningen for kirkens arbejde. Arbejdsopgaverne er alt fra at planlægge aktiviteter i kirken til at styre budgettet, have bygningsansvar og indstille præster til ansættelse.

I år holdt folkekirken for første gang menighedsrådsvalg i en ny form. De interesserede skulle tirsdag den 15. september møde op på en valgforsamling, og her valgte man et menighedsråd blandt de fremmødte kandidater. Herefter var der mulighed for at opstille lister til afstemningsvalg.

Ved afstemningsvalg skal en ny kandidatliste indleveres senest fire uger efter valgforsamlingen, og den skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Hovedparten af landets menighedsråd fik valgt deres medlemmer ved valgforsamlingen i september. 21 sogne skal have afstemningsvalg, og det skal alle steder afholdes i dag, den 17. november.