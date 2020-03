Her er 10 aktiviteter, du kan fordybe dig i under coronaepidemien

Coronaepidemien har lammet store dele af verden og ikke mindst vores hverdag. Kristeligt Dagblad guider her til en række gode og sjove aktiviteter, som virussen ikke har berørt

"Mest af alt holder jeg af hverdagen," lyder den kendte strofe i forfatter Dan Turrèls hyldest til hverdagen i 1984.

Det er en følelse, som både børn, unge, voksne og ældre kan genkende og formentlig savner i denne tid. For hvad stiller man op, når ens daglige rutiner og aktiviteter med ét er blevet skiftet ud med stilstand på ubestemt tid?

Coronavirussen har lammet store dele af verden og ikke mindst hverdagen, som vi kender den. Heldigvis er der stadig nogle aktiviteter, som den farlige virus ikke har berørt.

Vi har samlet 10 af dem her. God fornøjelse!

1. Gå en lang tur

Forårssolens stråler er så småt begyndt at titte frem, mens krokus og vintergækker for længst er skudt op af den kolde vinterjord. Det er derfor oplagt at gå en lang tur i den danske natur, hvor der er en masse at se, dufte og røre ved - både for store og små. Smutturen har lavet et interaktivt kort over 50 unikke steder i den danske natur, som du måske, måske ikke, har opdaget.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man minimerer aktiviteter, hvor man har fysisk kontakt til andre, samt at undgå kram, kindkys og håndtryk. Det betyder ikke, at man ikke må gå en tur i det gode vejr. Men sørg for god hygiejne, hold afstand og tag afsted i mindre grupper.

2. Lær et nyt sprog

Har du altid drømt om at kunne tale flydende spansk, fransk - eller måske russisk? Det kan man selvfølgelig ikke lære på to uger, men et godt sted at begynde er på diverse apps, der tilbyder gratis sprogundervisning.

Prøv eksempelvis sprog-appen DuoLingo eller 50 languages.

3. Tal med hinanden

Statsminister Mette Frederiksen (S) har opfordret danskerne til at holde sig fra hinanden for at begrænse spredningen af coronavirus. I en tid, hvor mange er bange og føler sig ensomme på grund af isolation, kan et middel mod det være alternative kommunikationsformer.

Ældre Sagen opfordrer eksempelvis til at skrive breve. Er man ikke bekendt med den ædle kunst at skrive sådan et, er der heldigvis også andre, digitale alternativer. Prøv eksempelvis et telefon- og videoopkald via Skype eller FaceTime. Disse kan både tilgås fra computer, tablet og smartphone.

Er du i øvrigt i tvivl om, hvad det helt konkret betyder, når myndighederne siger, at danskerne skal "begrænse" fysisk samvær? Så læs denne guide, hvor overlæge og professor Thomas Benfield giver et svar.

4. Find trøst i troen

I krisetider søger mange håb og trøst i kirken. Men Guds hus skal også overholde myndighedernes retningslinjer for god hygiejne, og derfor er alle folkekirker på nuværende tidspunkt lukket. Derfor har mange af landets sogne og præster måttet tænke i andre baner, og det har de været gode til.

Mange kirker er begyndt at holde video-gudstjenester via de sociale medier eller kirkernes egne hjemmesider, som man kan deltage i hjemme fra sofaen. Kristeligt Dagblad bringer her en liste over nogle af de kirker, der tilbyder en video-gudstjeneste.

Har du brug for en pause fra skærmen, er Bibelen også et oplagt værk at fordybe sig i og finde håb i en vanskelig tid. Verdens største bestseller udkommer snart i en ny oversættelse, der er blevet udviklet med hjælp fra almindelige danskere. Det kan du læse mere om her.

5. Vær kulturel fra sofaen

Coronavirussen har lukket museer, teatre, koncertsteder og biografer. Heldigvis kan man via internettet få kulturen ind i hverdagen. Kristeligt Dagblad guider her til en række digitale kulturoplevelser, hvor du med et par få klik eksempelvis kan tage på museum.

6. Gør haven forårsklar

Haven er mange danskeres frirum fra hverdagen og desuden også en smittefri zone. Med forårets komme er der heldigvis masser af skønne og nyttige plantesysler at tage sig til. Hvad med at høste purløg eller beskære frugttræer? Læs landskabsarkitekt Mette Østergaards gode råd til, hvordan du kan gøre din have forårsklar, her.

7. Læs bøger

Den ekstra "fritid", mange af os har fået foræret, giver god tid til at fordybe sig i en eller flere litterære værker. Kristeligt Dagblad har bedt en ræke kulturpersonligheder om at anbefale gode bøger til karantæneramte danskere. Læs deres anbefalinger her. God læselyst!

8. Syng, strik eller bad

Ingen ved, hvor længe corona-karantænen kommer til at vare. I mellemtiden er der god tid til at begynde at dyrke en hobby. Måske har du altid drømt om at blive en sand mester til at quille eller strikke? Så læs mere her og her. Er du derimod ikke så begejstret for at sysle, men glad frisk luft og kuldechok, er en tur i det kolde hav måske oplagt. Er du mere til musik og sang, kan du med god fordel varme stemmebåndene op med chefdirigent for DR's Pigekor, Philip Faber, der hver morgen byder op til live fællessang fra sin stue. God fornøjelse.

9. Rør dig!

Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst en halv times fysisk aktivitet til voksne mellem 18 og 64 år, mens børn i alderen 5 til 17 år bør bevæge sig i mindst en time om dagen. Det kan både foregå indendørs med dans eller yoga eller udenfor med en frisk løbetur.

10. Bliv mesterkok

Brug den ekstra tid på at udvide dine kulinariske evner i køkkenet. Sognepræst Poul Joachim Stender anbefaler eksempelvis denne "coronavenlige" opskrift på ølbraiseret svineskank og skriver: "Hvis udsigten fra en karantæne har været den samme i 14 dage, er gyldne svær, gule citroner, grønne laurbærblade, røde gulerødder, snehvide pastinakker og smukt skummende øl, det man har brug for." Bon appetit!