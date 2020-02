Her er historien om Kristina, der fik tvangsfjernet sine to sønner – kapitel for kapitel

I 2019 fik solomor Kristina K. Jensen tvangsfjernet sine to sønner. I denne serie fortæller Kristeligt Dagblad om forløbet før og efter tvangsfjernelsen og følger de to brødres skæbne. Fra København til Nordjylland. Fra plejefamilie til plejefamilie. Alt sammen for at give et konkret indblik i én af de tvangsanbringelsessager, regeringen ønsker sig flere af

Kapitel 1: Kristina forstår stadig ikke, hvorfor hendes to drenge blev tvangsfjernet

Hun er hverken misbruger eller psykisk syg. Hun har heller ikke begået vold eller overgreb. Alligevel fik Kristina K. Jensen sidste år tvangsfjernet sine sønner på grund af blandt andet stress og samarbejdsvanskeligheder. Hvordan kunne det komme så vidt? Læs kapitel 1 her.

Kapitel 2: Mor til anbragte sønner: Jeg føler, at jeg er ved at miste mine børn

Sidste år blev Asger og Elias anbragt i en plejefamilie 400 kilometer fra deres mor. I dag er de også skilt fra hinanden. Den ældste befinder sig i sin tredje plejefamilie. Den yngste trives ikke. I kulissen ser moderen til, mens hun føler, at relationen smuldrer for øjnene af hende. Læs kapitel 2 her.