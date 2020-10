”På tide, at det er krænkerne, der betaler prisen”: Her er reaktionerne på Frank Jensens afgang

Frank Jensen (S) trak sig i dag som overborgmester i København efter anklager om krænkelser og et krisemøde på rådhuset søndag, hvor han ellers fik opbakning til at blive siddende. Her er reaktionerne på hans afgang

Frank Jensen (S) træder tilbage som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet efter anklager om krænkelser af flere kvinder.

Det oplyste Frank Jensen på et pressemøde tidligere mandag. Hans afgang blev annonceret blot 13 timer efter, at han fik opbakning fra partifællerne i København til at fortsætte. Men efter at have "sovet på det" har han nu meldt sin afgang alligevel.

Frank Jensen har været overborgmester i København i 11 år og næstformand for Socialdemokratiet i otte år. Samlet har han været i politik i 33 år.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at det er den rigtige beslutning for partikollegaen. Kristeligt Dagblad har her samlet en række reaktioner på Frank Jensens afgang.

