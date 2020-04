Vilkårlig, dramatisk og godt nyt: Her er reaktionerne på "genåbningen" af Danmark

Mandag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) de første skridt i regeringens plan for den gradvise genåbning af Danmark. Se et udvalg af reaktionerne fra politikere og meningsdannere her

Danskerne skal hverken til frisøren, på festival eller nogen form for udlandsferier i den nærmeste fremtid. Grænserne forbliver nemlig lukkede til i hvert fald den 10. maj, og forsamlingsforbuddet mod at forsamles i "store forsamlinger" forlænges til og med august. Til gengæld åbner vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler for 0.-5. klasse og specialtilbud for alle klassetrin fra den 15. april.

Det blev mandag aften meldt ud på et pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede de første skridt i regeringens plan for en kontrolleret genåbning af Danmark.

Udmeldingerne fremkaldte både ris og ros fra en række politikere og meningsdannere, der reagerede på alt fra aflyste festivaler til planer om en overvågnings-app.

Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti

Morten Østergaard, politisk leder af Radikale Venstre

Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre

Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti

Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget, løsgænger

Stig Grenov, forhenværende partiformand for Kristendemokraterne

Jakob Nielsen, ansvarshavende chefredaktør på Altinget.dk

Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske

Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet

Mads Brügger, journalist

Søren Pind, tidligere minister for Venstre

Lisbeth Zornig Andersen, forfatter