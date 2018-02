Vinderen af De Gyldne Laurbær er en forfatter med noget på hjerte

46-årige Jesper Wung-Sung har netop modtaget De Gyldne Laurbær for sin roman ”En anden gren”. Romanen, der har sendt ham op i en høj litterær liga, er en fortælling om hans egen kinesiske oldefar, der i begyndelsen af 1900-tallet blev udstillet som attraktion i Tivoli

Jesper Wung-Sung har haft to eksistentielle kriser i sit liv. Den første gjorde ham til forfatter, debuterende med ungdomsromanen ”To ryk og en aflevering” i 1998, den anden gjorde ham i dag til vinder af boghandlernes skønlitterære hyldestpris De Gyldne Laurbær.

40-års kriser er der sagt og skrevet meget om, men for Jesper Wung-Sung handlede det ikke om at skifte hverken jobbet eller konen ud. Og han havde heller ingen trang til at flytte om på den anden side af jorden eller køre omkring i en åben sportsvogn.

Tværimod var han virkelig glad for sit liv, som det var, men havde alligevel en følelse af hjemløshed. ”Det var en fysisk følelse af, at mine fødder ikke længere rørte jorden, og det kunne jeg jo ikke gå til lægen med. Men jeg kunne skrive den her bog”, som han i efteråret sagde i et interview. Den bog var romanen ”En anden gren”, som et stort flertal af de stemmeberettigede valgte at pege på, som vinder af laurbærrene.

Historien har forfatteren hentet i sine egne aner. Hovedpersonerne er hans oldefar San Wung Sung, en 19-årig kineser, der kom til Danmark som del af en kinesisk menneskeudstilling i Tivoli i 1902 og bagerdatteren Ingeborg Danielsen fra København, der blev hans oldemor. De blev begge fordømte, han som en fremmed med kinesisk kåbe og lang hårpisk og hun, som den der valgte at følges med en, der var så anderledes og uden rettigheder. Deres kærlighed mødte mere modstand, end de fleste kan forestille sig, og det gjorde historien om dem også i lang tid hos Jesper Wung-Sung. Men så blev den forløst og han har siden formuleret, at også hans eksistentielle længsel efter et andet liv på den måde blev spejlet i San og Ingeborgs liv. Deres accept af at være anderledes blev også hans accept.

Anmeldelserne var enstemmigt begejstrede, da ”En anden gren” udkom 1. september sidste år, og Laurbær-hyldesten er fuldt fortjent, mener Kristeligt Dagblads anmelder Svend Skriver.

”For mig er det tydeligt, at Jesper Wung-Sung med den roman mestrer skønlitteraturen på en anden måde, end han har gjort før. Han er kommet op i en højere litterær liga, og han har samtidig med sin personlige historie ramt et emne, der virkeligheden brænder i tiden,” siger han.

Jesper Wung-Sung er gift med Christina Wung-Sun, sammen har de to sønner. Familien bor i Svendborg

De Gyldne Laurbær er blevet uddelt siden 1949, hvor Martin A. Hansen var den første prismodtager.