Heste mister livet i brand på Krabbesholm Gods på Sjælland

En person skal tilses for røgforgiftning. Tre heste er døde og en fjerde reddet ud. Hund savnes.

Tre heste har mistet livet i en brand, som fredag aften er opstået i en staldbygning på Krabbesholm Gods, oplyser vagtchef Boye Rasmussen fra Midt og Vestsjællands Politi. Godset ligger i den nordlige del af Lejre Kommune nær Skibby i Hornsherred på Sjælland.

Lejre Brandvæsen modtog meldingen om branden fredag aften lidt efter klokken 20, og der er sendt assistance fra naboberedskabet Frederiksborg Brand og Rednings brandstation i Skibby.

- Branden er opstået i en staldbygning, og den seneste melding fra brandvæsnet er, at det er lykkedes at forhindre den i at brede sig til de øvrige bygninger, siger vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Vagtchefen fortæller, at en person fra stedet har forsøgt at redde de opstaldede heste ud, og i den forbindelse er de blevet udsat for røg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der skal ikke ret meget røg til, for at der kan være risiko for røgforgiftning, så vedkommende bliver bragt på skadestuen, siger Boye Rasmussen.

Trods forsøget på at redde de opstalde heste, har branden taget livet af flere.

- Tre heste er indebrændt, og en enkelt hest er reddet ud. Derudover er der en hund, som er savnet, fortæller Boye Rasmussen.

Området ved godset er afspærret, mens brandfolkene arbejder.

Krabbesholm blev ifølge danskeherregaarde.dk oprettet som herregård tilbage i 1673 af Oluf Rosenkrantz. I århundreder var godset ejet af forskellige adelsfamilier, inden det i 1939 blev solgt til De Forenede Kulimportører A/S.

/ritzau/