Sæson 2 - afsnit 3

”Vi levede to år med en vished om, at vi skulle dø fra hinanden”

Hør Allis Helleland, tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, fortælle om at miste sit livs kærlighed to gange og have en ukuelig viljestyrke, der har bragt hende igennem kriser i hendes private såvel som professionelle liv