Andelsbevægelsen har fået æren for mere, end den har fortjent

Historien lyder, at Danmark er et landbrugsland, hvis velstand og rigdom har grobund i bønderne og andelsbevægelsen. Men den historie er forkert og årsagen til, at vi ikke er blevet rigere, siger historiker

Da prisen på korn faldt i 1870’erne, øjnede de danske bønder et hul i markedet. Derfor lagde de produktionen om til eksport af animalske produkter, særligt det gode danske smør og bacon. De organiserede sig videre gennem andelsmejerierne og -slagterierne og lagde på den vis grundstenene til Danmark som et rigt landbrugsland og velfærdsstat.

Fortællingen er velkendt og smuk, men den er forkert, mener Per Boje, professor emeritus i historie ved Syddansk Universitet.

”I Danmark har vi en bredt accepteret grundfortælling, hvor især bønderne og husmændene er heltene. Begge sider af det politiske spektrum tilskriver andelsbevægelsen stor betydning. Det giver indtryk af, at det var der, de første skridt mod den danske velstand blev taget, men i virkeligheden skete det langt tidligere,” siger Per Boje.

I en netop udkommet antologi, ”Konfliktzonen Danmark – stridende fortællinger om dansk historie”, har Per Boje forfattet kapitlet om, hvorfor Danmark blev rigt, og hvorfor ikke rigere. Hvad han mener, svaret er på det spørgsmål, vender vi tilbage til senere.

Når Per Boje siger, at de første skridt mod den danske velfærdsstat tages langt før andelsbevægelsens begyndelse i 1880’erne, peger han tilbage på enevælden fra 1660 til 1848. I den periode blev Danmarks økonomi bygget op på ikke mindst følgende tre ben: landbrug, håndværk og industri, handel og søfart.

Selvom landbruget under enevælden var Danmarks hoved- erhverv, blev der også investeret massivt i de to andre ben. Det betød, at Danmark fra enevælden og frem fik såvel en omfattende industri med innovative virksomheder som en veletableret vidensøkonomi.