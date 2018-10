Bulgariens jøder blev reddet af kongen og kirker

Ligesom i Danmark overlevede de fleste af Bulgariens jøder Anden Verdenskrig på grund af en bred folkelig modvilje mod nazisternes udryddelsesplan. Til gengæld blev den jødiske befolkning i de bulgarsk besatte områder dræbt

Den 9. august 1943 mødtes den bulgarske kong Boris III med Adolf Hitler i et af nazisternes militære hovedkvarterer, Wolfsschanze, i det nuværende Polen.

Hitler havde beordret den bulgarske konge til at mødes med ham, og hans budskab var klart. Kong Boris måtte sørge for, at udryddelsen af den jødiske befolkningsgruppe blev gennemført i hans hjemland.

Men kongen lod sig ikke kyse. Han argumenterede vedholdende imod Hitlers planer og fremførte blandt andet, at Bulgarien havde brug for jøderne som arbejdskraft for at kunne bygge de jernbaner og veje, som tyskerne havde behov for, når de skulle fragte tropper og materiel gennem landet.

”Kongen var en stædig rad, og det var i høj grad hans fortjeneste, at Bulgariens jøder blev reddet fra nazisternes dødslejre. Men kongen var ikke alene om indsatsen. Kirkelige ledere, en stærk folkelig opinion og en række gunstige og mere eller mindre tilfældige omstændigheder spillede også ind,” siger Karsten Fledelius, cand.mag. i historie og serbokroatisk og lektor emeritus ved institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet.

Han påpeger, at historien om de bulgarske jøders skæbne under Anden Verdenskrig ikke er særlig kendt.

”Men det er en bemærkelsesværdig historie, som har en del ligheder med den danske. I begge lande var der en stærk vilje i befolkningen til at redde ’sine egne’ jøder, og i begge lande kom kongen til at spille en symbolsk rolle. Men mens kongen var suspenderet i Danmark på tidspunktet for jødeaktionen, var kongen stadig suveræn i Bulgarien,” siger han.

På tidspunktet for mødet mellem kong Boris og Hitler var Bulgarien allieret med Nazityskland.

I krigens første tid forsøgte Bulgarien at holde sig neutralt, men efter tysk pres accepterede Bulgarien i foråret 1941 at lade tropper passere fra Rumænien igennem Bulgarien til Grækenland mod til gengæld at få lov at annektere Vesttrakien og Makedonien. I løbet af 1942 vedtog Bulgariens parlament en række antijødiske love, ligesom der blev oprettet et kommissariat for jødiske anliggender i Sofia, og i begyndelsen af 1943 sendte SS-officeren Adolf Eichmann en gruppe embedsmænd til Bulgarien, som skulle være med til at gennemføre deportationen af de omkring 50.000 bulgarske jøder.

Forberedelserne til deportationen blev også sat i gang, men så lækkedes planerne til det jødiske samfund, og herefter satte en række højtstående politiske og kirkelige personligheder foden ned. Vicepræsidenten for det bulgarske parlament, Dimiter Peshev, gik til indenrigsministeren og overtalte ham til at tilbagekalde ordren til deportationen, og i marts 1943 sendte 42 parlamentsmedlemmer et protestbrev til regeringslederen. Ærkebiskop Stefan fra den bulgarske ortodokse kirke havde allerede offentligt protesteret mod de antijødiske love, og han gik nu sammen med metropolit Kirill, leder af kirken i Plovdiv, til kong Boris og talte jødernes sag. Også den pavelige udsending til Bulgarien, Angelo Roncalli – den senere pave Johannes XXIII, som var skriftefader for kongens italienske hustru – talte jødernes sag. Desuden var der en stærk folkelig opinion for at beskytte jøderne. Med den som baggrund tog kong Boris til Wolfsschanze for at forhandle med Hitler.