I dag for 100 år siden blev Sønderjylland igen dansk. I eftertiden har dagen været officiel genforeningsdag, men dengang blev netop denne dag ikke markeret eller festligholdt. I stedet strakte glæden sig ud over hele foråret og sommeren for sønderjyderne. Endelig kunne man hejse Dannebrog i haven, tale dansk på gaden og sende børnene i en dansk skole