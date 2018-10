Alkohol har til alle tider præget politiske lederes beslutninger

England ville have langt mere skandinavisk i dag, hvis ikke dansk konge havde været så drikfældig, siger tysk forfatter, der har skrevet bog om magt og alkohol

I sensommeren 1955 herskede der stor nervøsitet i Konrad Adenauers kontorer i byen Bonn. Den vesttyske kansler skulle mødes med lederen af Sovjetunionen, Nikita Khrusjtjov, og Adenauers medarbejdere var ved at træffe de sidste forberedelser til mødet.

Konrad Adenauer havde ét vigtigt punkt på sin dagsorden: Han ville hente de næsten 10.000 krigsfanger, som russerne havde holdt i fangenskab i mere end 10 år, tilbage til Vesttyskland.

Det var altså vigtigt, at kansleren gjorde et godt indtryk på russerne under sit ophold i Moskva.

Adenauers medarbejdere formodede, at det fem dage lange besøg i Sovjetunionen – i overensstemmelse med gammel russisk tradition – ville udarte sig til et rent drikkelag, og derfor havde de indhentet informationer om russernes drikkevaner i Sovjetunionens ambassade. Nu begyndte en vis nervøsitet at sprede sig blandt Adenauers embedsmænd:

”En hel flaske vodka pr. mand pr. måltid! Mon den gamle mand kan klare det? Og mon han under disse forhold fortsat vil kunne varetage Tysklands interesser?”.

Den 79-årige Konrad Adenauer var ellers kendt for at være en meget tilbageholdende mand, når det drejede sig om alkohol, og derfor var tyskerne i deres nød tvunget til at ty til et gammelt husråd, der efter sigende skulle virke godt imod tømmermænd:

Da Konrad Adenauer ankom til Sovjetunionen den 9. september 1955, havde den tyske delegation utallige flasker olivenolie med i bagagen. Før hvert møde med russerne troppede alle tyskere pænt op hos kansleren, der personligt sørgede for, at hver mand indtog en skefuld olie.

Olivenolien forsinkede ganske vist alkoholens optagelse i blodet, men kunne naturligvis ikke forhindre, at tyskerne alligevel blev berusede.

Under opholdet i Moskva flød alkoholen i rigelige mængder. Nikita Khrusjtjov og Konrad Adenauer sang sange og fortalte hinanden vittigheder, og efterfølgende måtte tyskerne støtte deres kansler på vej hjem til hotellet, så hans slingrende gang ikke vakte for stor opmærksomhed.

Kun 10 år forinden havde Tyskland og Sovjetunionen ført krig imod hinanden, og det historiske møde i 1955 skulle vise sig at blive en succes for kansleren. Med i sin kuffert tilbage til Tyskland havde han nemlig ikke alene utallige tomme olivenolieflasker, men også et skriftligt løfte fra russerne om, at de ville hjemsende krigsfangerne.

”De 10.000 krigsfanger var

under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt blevet løsladt, men Adenauer drak sig bogstaveligt talt til russernes respekt, hvilket med sikkerhed har sat fart i udviklingen. I dette tilfælde virkede alkoholen altså som et middel, der byggede bro mellem lederne af de to nationer.

Russerne var imponerede over, at den gamle mand kunne følge trop med dem, og dermed vandt han deres sympati, og dette menneskelige element har med sikkerhed betydet, at hjemsendelsen fandt sted 100 procent hurtigere, end det ellers ville have været tilfældet, siger den tyske historiker Jochen Oppermann, der har skrevet bogen ”Im Rausch der Jahrhunderte”, hvori han beskæftiger sig med alkoholens indflydelse på verdenshistorien.

Alkohol har ikke alene fungeret som inspirationskilde for mange kunstnere – og været årsagen til, at adskillige af dem gik til grunde – men har også haft stor indflydelse på adskillige politiske beslutninger, der blev truffet igennem tiderne.

Jochen Oppermann har i sin bog samlet en række eksempler på, hvordan magt-havere lige fra antikken og frem til slutningen af det 20. århundrede har handlet under indflydelse af alkohol