Marie Curie var en banebrydende kvinde i modvind

Marie Curie blev hyldet som forsker, men også sværtet til af smædekampagner i pressen

Et hvidt klæde dækkede vejen, da de to kister, Marie og Pierre Curies, den 20. april 1995 blev båret til Pantheon-krypten i Paris, hvor Frankrig hædrer nationens store mænd. Og siden denne aprildag også kvinder. Marie Curie blev den første kvinde, hvis jordiske rester har fået plads i Republikkens allerhelligste.

Eftertiden har gjort Marie Curie til et heroisk eksempel på selvopofrelsen i videnskabens og forskningens navn. Og det skorter ikke på argumenter for at gøre hendes sortklædte skikkelse og det alvorlige ansigt omgivet af en glorie af lyse krøller til en videnskabelig helgen.