Europa tabte Første Verdenskrig

Fem europæiske lande var verdens herrer i 1914. Men selvom briterne og franskmændene fik flere kolonier ved krigens afslutning, er deres magt svundet lige siden

Det er hundrede år siden, den tyske hærledelse indgik våbenstilstand med de allierede magter, Frankrig, Storbritannien og USA, under den franske Ferdinand Foch. Ceremonien foregik i hans hovedkvarter, et tog der var parkeret i Compiègne-skoven nord for Paris. Ferdinand Foch, der var marskal af Frankrig, Polen og Storbritannien, var i 1918 øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten.

Våbenhvilen blev hilst med begejstring i de krigstrætte befolkninger i de sejrende lande, og forhåbningen om en fredelig tidsalder var stor. I det tabende Tyskland blev befolkningen overrasket over nederlaget, da den indtil sommeren 1918 havde fået at vide, at sejren var nær.

Første Verdenskrigs omfang og varighed overraskede alle. I 1913 var jordkloden delt mellem fem europæiske stormagter, det britiske imperium, den franske republik, det tyske kejserrige, det russiske imperium og dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Det Osmanniske Rige havde tabt sine besiddelser på Balkan samt Libyen og var på vej ned. Samtidig var Europa ved at blive organiseret i territoriale nationalstater. USA var hastigt på vej op, men understregede konstant sin uvilje mod at blive involveret i den gamle europæiske verdens problemer.

I 1914 var det kun Kina, Japan, Thailand, Persien og Etiopien, der havde undgået at blive koloniseret af Europa. Og selv disse lande var udsat for vidtgående europæisk indflydelse. Latinamerika var formelt selvstændige stater efter at have kæmpet sig fri af spansk herredømme i 1820’erne, men var reelt økonomisk set britiske og amerikanske kolonier. De fleste iagttagere regnede med, at verden ville blive stadigt mere moderne, europæisk og kristent. Men så udløste stormagterne en verdensomspændende krig, som skulle ende med at koste Europa førerstillingen.

Årsagerne til Første Verdenskrig har været heftigt diskuteret, og forklaringerne har varieret fra tysk aggression til anonyme jernbanekøreplaner. Ser vi på det globale perspektiv var det den tyske invasion af Belgien, der skabte flertal i den liberale britiske regering for, at Storbritannien skulle gå ind i krigen den 4. august 1914, en krig alle optimistisk forventede hurtigt ville blive afgjort.

Det tyske brud på internationale traktater og overgrebet på det neutrale Belgien legitimerede krigen for briterne.

Alt peger dog i retning af, at Storbritannien under alle omstændigheder ville være gået ind i krigen på fransk og russisk side. Storbritanniens magt og velstand byggede på international frihandel og et verdensomspændende imperium. Og begge forekom truet i begyndelsen af det 20. århundrede, fordi det tyske kejserrige åbent erklærede, at det ønskede “en plads i solen”. Det vil sige en stilling på verdensplan, der svarede til landets industrielle og militære formåen.

Den tyske ambition fik sit klareste udtryk i en massiv flådeoprustning, der kunne give landet en stilling som verdensmagt. I Storbritannien blev oprustningen set som en utvetydig trussel, og man svarede igen med sit eget rustningsprogram, der overtrumfede det tyske. Storbritannien vandt rustningskapløbet til søs, men bekymringen for tyske ambitioner var fortsat stor. Første Verdenskrig var et opgør mellem tre verdensomspændende koloniriger, Storbritannien, Frankrig og Rusland på den ene side, og det opstigende Tyskland, det stagnerende Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige under opløsning på den anden. En kamp, de alle tabte på langt sigt.