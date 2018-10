Svenskerkrigene var en nærdødsoplevelse for det dansk-norske rige

Ved svenskerkrigenenes afslutning, havde næsten hver tredje dansker mistet livet, og hele landet og økonomien lå i ruiner.

Lars Christensen, du er forfatter til den nye bog ”Svenskekrigene 1657-1660 – Danmark på kanten af udslettelse”. Hvad bidrager bogen med, som vi ikke ved fra den eksisterende litteratur?

Der manglede en beretning om, hvordan hele det dansk-norske rige på så kort tid oplevede disse to meget voldsomme krige, som næsten endte som en nærdødsoplevelse for hele landet. De ramte hele samfundet meget voldsomt, og den historie trænger til at blive bredt ud, i særdeleshed historien om, hvordan de ramte den almene befolkning og ikke blot eliten. Jeg tror ikke, mange er klar over, hvor brutalt og voldsomt det egentlig var, og hvor tæt Danmark var på sin totale udslettelse.

Du beskriver i bogen, at man fra dansk side udviste ringe dømmekraft i vurderingen af både sin egen og modstanderens styrke, og at man slet ikke var klar til at påbegynde en krig. Kunne krigen have været undgået?

Nej, for Karl 10. Gustav ville have krigen. Han havde en ambition om, at Sverige skulle være Østersøens altdominerende magt, og det kunne ikke lykkes med et stærkt Danmark ved indsejlingen til Øresund. Man kunne godt kalde det en præventiv krig.

Den svenske konge havde vel også ret i, at det var et spørgsmål om tid, før Danmark selv ville angribe? Kunne man ikke kalde det en præventiv krig fra svenskernes side, for Danmark kunne trods alt ikke forene sig med tanken om et selvstændigt Sverige?

Jo, det havde den svenske konge ret i, for det skete jo. Det er det, der er det forbist-rede, for de to lande vogtede på hinanden, og man vidste, det var et spørgsmål om tid, før krigen brød ud. Læser man de gamle svenske historieskrivere fra 50-60 år eller længere tilbage, så var det netop fortællingen – at krigen ikke kunne undgås, for før eller senere ville de krigsgale danskere angribe igen. I nyere historieskrivning ser man mere kritisk på Sveriges imperialistiske drømme og på Karl 10. Gustav som en krigsgal konge.