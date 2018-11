I Europas hjerte hædrer man Første Verdenskrigs faldne hver eneste aften

Aften efter aften ærer belgiske Ypres de 600.000 soldater, der døde på områdets slagmarker under Første Verdenskrig, hvor giftgasser blev brugt første gang som våben. Kristeligt Dagblad har besøgt byen op til markeringen af 100-året for krigens afslutning i denne uge

Klokken 20 ringer klokkerne i belgiske Ypres. To betjente stopper trafikken, mens skoleklasser og andre interesserede klemmer sig ind bag afspærringer, hvor pårørende og familiemedlemmer venter i stilhed, og personer i militæruniformer står med medaljer og ordener. I hænderne har de kranse af kunstige valmuer med håndskrevne beskeder hæftet på. Små hilsner, der fortæller om tabte liv.

”Et århundrede af opofrelse. Den australske hær anerkender Frank Kevill, der gav det ultimative offer i Belgien, og som ikke har nogen kendt grav.” Sådan står der på en krans.

På søndag er det 100 år siden, at Første Verdenskrig endte. Det markeres rundtom i Europa med koncerter og parader, men her ved Menin Gate Memorial hædrer man faldne soldater uden skelnen til mærkedage. Med militærorkestre, korsang og et fælles udråbt “Never Forget” har byen aften efter aften mindet de faldne. Kun under Anden Verdenskrig indstillede man ceremonien.

Amanda Dawson er rejst fra Melbourne i Australien og peger skråt op til venstre. Navnet på hendes farmors bror James A. Baker forsvinder næsten i den endeløse navnerække, der er skåret ind i mindebuens hvide marmor. Hun fortæller, at han og soldaterkammeraterne så krigen som et heroisk eventyr, og de troede, at de ville være hjemme igen til jul. James A. Bakers lig blev aldrig fundet.