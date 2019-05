Forsker: Vi undervurderer de forhistoriske folk

Befolkningen af Amerika

Ifølge de amerikanske arkæologer Dennis J. Stanford og Bruce A. Bradley blev Amerika befolket fra to sider under istiden. Her ses tidlinjer for hver af de to indvandringer.

1. Indvandring i Amerika fra den vestlige side (Sibirien)

25.000 før Kristus:

Mennesker har bosat sig overalt i den østligste del af Sibirien og er i deres vandring nået helt frem til Beringshavet.

25.000 til 22.000 før Kristus:

Mennesker vandrer fra Sibirien til Alaska via Beringstrædet, der på dette tidspunkt er en slette, som forbinder Asien med Amerika.

22.000 til 9.500 før Kristus

Istidens store gletsjere hindrer, at mennesker kan trænge længere ind i det amerikanske kontinent end til Alaska.

9.500 før Kristus

Gletsjere smelter, og indvandrerne fra Sibirien, der har siddet fast i Alaska i omkring 12.500 år, befolker hele Amerika.

Indvandring i Amerika fra den østlige side (Atlanterhavet)